Ngủ đủ 8 tiếng vẫn chưa đủ? Chuyên gia hé lộ "1 thói quen" khiến tỷ lệ tử vong tăng vọt 48%, rất nhiều người bỏ qua

Bạn nghĩ rằng chỉ cần ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày là đã dưỡng sinh thành công? Thực tế, nhiều người đang bỏ qua một yếu tố then chốt và nguy hiểm hơn thế.

Gần đây, Curtis - chuyên gia dinh dưỡng được chứng nhận quốc gia Đài Loan (Trung Quốc) đã nhấn mạnh trên Fanpage của mình rằng: "Ngủ bao lâu" không phải là tiêu chuẩn duy nhất, mà "Ngủ như thế nào" mới là cốt lõi thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe. Đặc biệt là thói quen thức khuya ngày thường và ngủ bù vào cuối tuần tưởng chừng vô hại, nhưng thực tế lại đang âm thầm kéo cao chỉ số rủi ro cho cơ thể.

Ngủ bao nhiêu cũng vô ích nếu "thời gian hỗn loạn" khiến cơ thể đình trệ

Nhiều người lầm tưởng rằng chỉ cần ngủ đủ giấc thì thức khuya cũng không sao. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của các chuyên gia, ngay cả khi bạn ngủ đủ tám tiếng mỗi ngày, giấc ngủ và giờ thức dậy không đều đặn cũng có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe.

Nghiên cứu này từ Úc và Anh, theo dõi hơn 60.000 người, cho thấy "sự đều đặn" của giấc ngủ là yếu tố quan trọng. Mẫu giấc ngủ bị gián đoạn giống như việc liên tục khởi động lại cơ thể, điều này cuối cùng có thể gây hại cho hệ tim mạch và hệ miễn dịch.

Tỷ lệ tử vong chênh lệch 48%: "Chỉ số quy luật giấc ngủ" là mật mã giữ mạng

Nghiên cứu đề cập đến khái niệm "Chỉ số quy luật giấc ngủ" , hiểu đơn giản là mức độ ổn định của thời điểm bạn đi ngủ và thức dậy mỗi ngày.

Dữ liệu cho thấy những người có lịch ngủ đều đặn nhất có thể giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân lên đến 48%. Điều này là do đồng hồ sinh học của cơ thể phụ thuộc rất nhiều vào một nhịp điệu cố định; một khi bị gián đoạn, các cơ chế sửa chữa của cơ thể sẽ bị lỗi.

Nói cách khác, thay vì theo đuổi thời gian ngủ dài hơn, tốt hơn hết là trước tiên hãy cho cơ thể quen với việc "rời khỏi nơi làm việc và bắt đầu làm việc đúng giờ" vào những thời điểm cố định.

Ngủ bù cuối tuần thực chất là hại thân? "Lệch múi giờ xã hội" còn đáng sợ hơn thức khuya

Nhiều người ngày thường dậy sớm mệt mỏi nên cuối tuần thường ngủ nướng để bù đắp, nhưng đây chính là hiện tượng "Lệch múi giờ xã hội" (Social Jetlag) điển hình. Khi lịch trình sinh hoạt giữa ngày thường và cuối tuần chênh lệch quá lớn, cơ thể sẽ giống như phải băng qua các múi giờ khác nhau mỗi tuần, gây ra mệt mỏi mãn tính và rối loạn nội tiết.

Nghiên cứu chỉ ra trạng thái này có liên quan mật thiết đến các bệnh tim mạch, thậm chí là nguy cơ ung thư. Việc bạn nghĩ là đang "ngủ bù" thực chất lại đang tạo thêm gánh nặng cho cơ thể.

Quy tắc sống thọ đơn giản nhất: Giữ vững "Giới hạn 1 giờ"

Vậy chúng ta nên làm gì? Chuyên gia đưa ra một nguyên tắc cực kỳ thực tế: Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, sai số giữa thời gian đi ngủ và thức dậy không nên quá 1 giờ.

Ví dụ: Ngày thường bạn dậy lúc 7 giờ sáng, thì cuối tuần tối đa chỉ nên ngủ đến 8 giờ.

Việc duy trì sự ổn định này giúp đồng hồ sinh học vận hành trơn tru, giảm tải cho cơ thể. Thay vì ngủ bù vô độ, một "chế độ sinh hoạt ổn định" mới là thói quen mấu chốt để nuôi dưỡng cơ thể khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ.

Thông tin này như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng cho những ai hay "cày" đêm rồi ngủ bù cuối tuần đấy. Bạn thấy việc giữ lịch sinh hoạt ổn định trong phạm vi sai số 1 giờ có khả thi với lịch trình hiện tại của mình không?