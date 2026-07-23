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Ngôi làng Việt Nam mang tên "Lò" vừa lọt đề cử làng du lịch tốt nhất thế giới

NGỌC ÁNH
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Làng Lò, thuộc phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk, vừa được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam lựa chọn là một trong năm đại diện của Việt Nam hoàn thiện hồ sơ tham gia giải thưởng Làng Du lịch tốt nhất thế giới năm 2026, do Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) bình chọn.

Với diện tích hơn 182 ha, làng Lò là tên mà những người làm du lịch đặt cho các khu phố Phú Thọ 1, Phú Thọ 2, Phú Thọ 3 và Phú Thọ của phường Hòa Hiệp (trước là phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, Phú Yên), trước đây được người dân gọi ngắn gọn là Lò 1, Lò 2, Lò 3. Vài năm gần đây, nhiều nhà đầu tư đã tìm đến mua nhà đất của người dân làng biển, gìn giữ nguyên bản kiến trúc cũ rồi xây thêm các khu nghỉ dưỡng sinh thái phù hợp với vẻ mộc mạc vốn có, khiến ngôi làng ngày càng hấp dẫn du khách gần xa.

Từ trung tâm Tuy Hòa, làng Lò cách khoảng 13 km về phía nam, chỉ mất 15 đến 20 phút di chuyển bằng ôtô hoặc xe máy theo Quốc lộ 1 hoặc tuyến đường ven biển. Với những ai có nhiều thời gian, có thể kết hợp tham quan thêm các điểm lân cận như Mũi Điện, bãi Môn và vịnh Vũng Rô để trọn vẹn hành trình khám phá vùng biển Nam Trung Bộ này.

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