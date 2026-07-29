Ngắm đại công trường xây cầu 16.000 tỷ đồng ở trung tâm Hà Nội: Quy tụ 100 máy móc, hơn 500 nhân sự, dùng lượng thép gấp 5 cầu Long Biên

Về công tác giải phóng mặt bằng, dự án đã nhận bàn giao 95% diện tích. 5% còn lại tập trung tại khu vực đất quốc phòng phía Long Biên. Bên cạnh đó, dự án cầu Trần Hưng Đạo còn gặp vướng mắc hạ tầng kỹ thuật (đặc biệt tuyến cáp điện 110KV khu vực đường Trần Hưng Đạo - Trần Khánh Dư) và móng nhà dân sát tuyến thi công phía Hoàn Kiếm và đang được kiến nghị xử lý dứt điểm.