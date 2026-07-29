HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ngắm đại công trường xây cầu 16.000 tỷ đồng ở trung tâm Hà Nội: Quy tụ 100 máy móc, hơn 500 nhân sự, dùng lượng thép gấp 5 cầu Long Biên

Thủy Nguyên - Việt Hùng
|

Nhằm giải tải cho cầu Chương Dương vốn đang quá tải gấp 8 lần, cầu Trần Hưng Đạo đang được gấp rút hoàn thành để phục vụ APEC 2027, mở ra trục giao thông huyết mạch mới và tạo cú hích cho thị trường bất động sản Thủ đô.

Ngắm đại công trường xây cầu 16.000 tỷ đồng ở trung tâm Hà Nội: Quy tụ 100 máy móc, hơn 500 nhân sự, dùng lượng thép gấp 5 cầu Long Biên - Ảnh 1.

Ngắm đại công trường xây cầu 16.000 tỷ đồng ở trung tâm Hà Nội: Quy tụ 100 máy móc, hơn 500 nhân sự, dùng lượng thép gấp 5 cầu Long Biên - Ảnh 2.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo là công trình giao thông trọng điểm có tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng. Đây là dự án PPP có quy mô đầu tư lớn thứ 2 tại Hà Nội, chỉ đứng sau cầu Tứ Liên. Công trình giữ vị trí chiến lược khi kết nối trực tiếp khu vực lõi trung tâm thuộc quận Hoàn Kiếm (cũ) với khu vực phía Đông thành phố thuộc quận Long Biên (cũ).

Ngắm đại công trường xây cầu 16.000 tỷ đồng ở trung tâm Hà Nội: Quy tụ 100 máy móc, hơn 500 nhân sự, dùng lượng thép gấp 5 cầu Long Biên - Ảnh 3.

Khi đi vào vận hành, cầu Trần Hưng Đạo sẽ góp phần giảm tải áp lực giao thông cho cầu Chương Dương - nơi có lưu lượng xe vượt gấp 8 lần công suất thiết kế - đồng thời hỗ trợ phân luồng cho cầu Vĩnh Tuy.

Ngắm đại công trường xây cầu 16.000 tỷ đồng ở trung tâm Hà Nội: Quy tụ 100 máy móc, hơn 500 nhân sự, dùng lượng thép gấp 5 cầu Long Biên - Ảnh 4.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 4,18km, điểm đầu nối ngã 5 Trần Hưng Đạo – Trần Thánh Tông, điểm cuối kết nối với đường Nguyễn Sơn.

Ngắm đại công trường xây cầu 16.000 tỷ đồng ở trung tâm Hà Nội: Quy tụ 100 máy móc, hơn 500 nhân sự, dùng lượng thép gấp 5 cầu Long Biên - Ảnh 5.

Cầu chính vượt sông Hồng dài 870m, rộng 43m (bảo đảm 6 làn xe cơ giới), nổi bật với kiến trúc 6 nhịp vòm thép tạo hình biểu tượng vô cực. Phần cầu dẫn dài hơn 1,2km sử dụng kết cấu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực.

Ngắm đại công trường xây cầu 16.000 tỷ đồng ở trung tâm Hà Nội: Quy tụ 100 máy móc, hơn 500 nhân sự, dùng lượng thép gấp 5 cầu Long Biên - Ảnh 6.

Tính đến tháng 7, dự án đạt khoảng 26% giá trị thi công (gần 1.900/7.300 tỷ đồng). Nhà đầu tư Sun Group đang huy động 100 máy móc, thiết bị cùng hơn 500 nhân sự, tổ chức thi công 2 ca liên tục để bảo đảm tiến độ.

Ngắm đại công trường xây cầu 16.000 tỷ đồng ở trung tâm Hà Nội: Quy tụ 100 máy móc, hơn 500 nhân sự, dùng lượng thép gấp 5 cầu Long Biên - Ảnh 7.

Cầu chính sử dụng khoảng 26.300 tấn thép, gấp 5 lần lượng thép xây dựng cầu Long Biên. Đến nay, các nhà thầu đã nhập về công trường gần 19.400 tấn (đạt trên 73%) và đang tập trung gia công kết cấu tại các nhà máy cơ khí.

Ngắm đại công trường xây cầu 16.000 tỷ đồng ở trung tâm Hà Nội: Quy tụ 100 máy móc, hơn 500 nhân sự, dùng lượng thép gấp 5 cầu Long Biên - Ảnh 8.

Đối với kết cấu phần dưới cầu chính, bệ và thân trụ đạt 78,5% khối lượng. Các trụ chính từ TC2 đến TC6 đã hoàn thành đúc bê tông thân trụ, trụ TC7 hoàn thành giằng dầm ngang.

Ngắm đại công trường xây cầu 16.000 tỷ đồng ở trung tâm Hà Nội: Quy tụ 100 máy móc, hơn 500 nhân sự, dùng lượng thép gấp 5 cầu Long Biên - Ảnh 9.

Tại gói thầu cầu dẫn phía Long Biên và nút giao Cổ Linh, công tác thi công cọc khoan nhồi đạt trên 90%, phần bệ và thân trụ đều đạt khoảng 66% khối lượng.

Ngắm đại công trường xây cầu 16.000 tỷ đồng ở trung tâm Hà Nội: Quy tụ 100 máy móc, hơn 500 nhân sự, dùng lượng thép gấp 5 cầu Long Biên - Ảnh 10.

Về công tác giải phóng mặt bằng, dự án đã nhận bàn giao 95% diện tích. 5% còn lại tập trung tại khu vực đất quốc phòng phía Long Biên. Bên cạnh đó, dự án cầu Trần Hưng Đạo còn gặp vướng mắc hạ tầng kỹ thuật (đặc biệt tuyến cáp điện 110KV khu vực đường Trần Hưng Đạo - Trần Khánh Dư) và móng nhà dân sát tuyến thi công phía Hoàn Kiếm và đang được kiến nghị xử lý dứt điểm.

Ngắm đại công trường xây cầu 16.000 tỷ đồng ở trung tâm Hà Nội: Quy tụ 100 máy móc, hơn 500 nhân sự, dùng lượng thép gấp 5 cầu Long Biên - Ảnh 11.

Cầu Trần Hưng Đạo là một trong 7 công trình cầu vượt sông Hồng trọng điểm của Hà Nội. Công trình hướng tới mục tiêu hoàn thành vào quý II/2027 để kịp phục vụ các sự kiện đối ngoại quan trọng, trong đó có Hội nghị APEC 2027.

Ngắm đại công trường xây cầu 16.000 tỷ đồng ở trung tâm Hà Nội: Quy tụ 100 máy móc, hơn 500 nhân sự, dùng lượng thép gấp 5 cầu Long Biên - Ảnh 12.

Bên cạnh vai trò phân bổ lại mật độ dân cư và giảm tải giao thông nội đô, dự án đang tạo tác động tích cực đến thị trường bất động sản phía Đông. Việc rút ngắn thời gian di chuyển vào trung tâm gia tăng sức hút an cư và thúc đẩy dòng vốn đầu tư đổ về các khu đô thị vệ tinh tại Long Biên cùng khu vực phụ cận.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

công trường

dự án

xây cầu

hà nội

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại