Ngắm đại công trường xây cầu 16.000 tỷ đồng ở trung tâm Hà Nội: Quy tụ 100 máy móc, hơn 500 nhân sự, dùng lượng thép gấp 5 cầu Long Biên

Nhằm giải tải cho cầu Chương Dương vốn đang quá tải gấp 8 lần, cầu Trần Hưng Đạo đang được gấp rút hoàn thành để phục vụ APEC 2027, mở ra trục giao thông huyết mạch mới và tạo cú hích cho thị trường bất động sản Thủ đô.
Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo là công trình giao thông trọng điểm có tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng. Đây là dự án PPP có quy mô đầu tư lớn thứ 2 tại Hà Nội, chỉ đứng sau cầu Tứ Liên. Công trình giữ vị trí chiến lược khi kết nối trực tiếp khu vực lõi trung tâm thuộc quận Hoàn Kiếm (cũ) với khu vực phía Đông thành phố thuộc quận Long Biên (cũ).
Khi đi vào vận hành, cầu Trần Hưng Đạo sẽ góp phần giảm tải áp lực giao thông cho cầu Chương Dương - nơi có lưu lượng xe vượt gấp 8 lần công suất thiết kế - đồng thời hỗ trợ phân luồng cho cầu Vĩnh Tuy.
Dự án có tổng chiều dài khoảng 4,18km, điểm đầu nối ngã 5 Trần Hưng Đạo – Trần Thánh Tông, điểm cuối kết nối với đường Nguyễn Sơn.
Cầu chính vượt sông Hồng dài 870m, rộng 43m (bảo đảm 6 làn xe cơ giới), nổi bật với kiến trúc 6 nhịp vòm thép tạo hình biểu tượng vô cực. Phần cầu dẫn dài hơn 1,2km sử dụng kết cấu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực.
Tính đến tháng 7, dự án đạt khoảng 26% giá trị thi công (gần 1.900/7.300 tỷ đồng). Nhà đầu tư Sun Group đang huy động 100 máy móc, thiết bị cùng hơn 500 nhân sự, tổ chức thi công 2 ca liên tục để bảo đảm tiến độ.
Cầu chính sử dụng khoảng 26.300 tấn thép, gấp 5 lần lượng thép xây dựng cầu Long Biên. Đến nay, các nhà thầu đã nhập về công trường gần 19.400 tấn (đạt trên 73%) và đang tập trung gia công kết cấu tại các nhà máy cơ khí.
Đối với kết cấu phần dưới cầu chính, bệ và thân trụ đạt 78,5% khối lượng. Các trụ chính từ TC2 đến TC6 đã hoàn thành đúc bê tông thân trụ, trụ TC7 hoàn thành giằng dầm ngang.
Tại gói thầu cầu dẫn phía Long Biên và nút giao Cổ Linh, công tác thi công cọc khoan nhồi đạt trên 90%, phần bệ và thân trụ đều đạt khoảng 66% khối lượng.
Về công tác giải phóng mặt bằng, dự án đã nhận bàn giao 95% diện tích. 5% còn lại tập trung tại khu vực đất quốc phòng phía Long Biên. Bên cạnh đó, dự án cầu Trần Hưng Đạo còn gặp vướng mắc hạ tầng kỹ thuật (đặc biệt tuyến cáp điện 110KV khu vực đường Trần Hưng Đạo - Trần Khánh Dư) và móng nhà dân sát tuyến thi công phía Hoàn Kiếm và đang được kiến nghị xử lý dứt điểm.
Cầu Trần Hưng Đạo là một trong 7 công trình cầu vượt sông Hồng trọng điểm của Hà Nội. Công trình hướng tới mục tiêu hoàn thành vào quý II/2027 để kịp phục vụ các sự kiện đối ngoại quan trọng, trong đó có Hội nghị APEC 2027.
Bên cạnh vai trò phân bổ lại mật độ dân cư và giảm tải giao thông nội đô, dự án đang tạo tác động tích cực đến thị trường bất động sản phía Đông. Việc rút ngắn thời gian di chuyển vào trung tâm gia tăng sức hút an cư và thúc đẩy dòng vốn đầu tư đổ về các khu đô thị vệ tinh tại Long Biên cùng khu vực phụ cận.
Theo
markettimes.vn
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