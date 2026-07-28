Nhà điều hành cảng biển top lớn nhất thế giới vừa quyết định dừng một việc ở Cuba

Đây là một trong những nhà điều hành cảng lớn nhất thế giới, khi quản lý hơn 70 nhà ga hàng hải, đường sắt và nội địa tại hơn 45 quốc gia.

Người dân Cuba trong lễ kỷ niệm 73 năm cuộc tấn công Pháo đài Moncada, ngày 26/7. Ảnh: ĐSQ Cuba tại Vương quốc Anh

Mới đây, theo TTXVN, nhà điều hành cảng PSA International thông báo đã loại bỏ Cuba khỏi danh sách các điểm đến để xử lý hàng hóa container. Quyết định này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đưa Cảng container Mariel, cơ sở hạ tầng cảng chính của Cuba, vào danh sách trừng phạt.

Theo OFAC, cảng Mariel là khu vực do tập đoàn quản lý doanh nghiệp GAESA thuộc Bộ Các Lực lượng vũ trang Cuba kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp.

Trên thực tế, việc loại bỏ Cuba khỏi danh sách các điểm đến của PSA International là một đòn giáng mạnh nữa vào cảng Mariel. Cảng này được khánh thành năm 2014, với vai trò là trung tâm của Đặc khu Phát triển Mariel (ZEDM). Nơi đây được thiết kế để trở thành một trung tâm logistics khu vực.

Đặc khu phát triển Mariel của Cuba. Ảnh: Xinhua

Trong những năm gần đây, cảng Mariel của Cuba đã tiến hành xử lý một phần đáng kể hoạt động của các công ty vận tải biển chịu trách nhiệm vận chuyển thực phẩm, nông sản, xe cơ giới và các hàng hóa khác được mua tại Mỹ và các nước thứ ba đến quốc đảo Caribe.

Tính đến nay, theo TTXVN, có 56 công ty có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Đặc khu phát triển Mariel. Những doanh nghiệp này đến từ các quốc gia như Mexico, Tây Ban Nha, Brazil, Việt Nam và Hà Lan.

Có trụ sở tại Singapore, PSA International hiện là một trong những nhà điều hành cảng lớn nhất thế giới, quản lý hơn 70 nhà ga hàng hải, đường sắt và nội địa tại hơn 45 quốc gia.

Cuba đang gặp nhiều khó khăn

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, vào ngày 26/7 vừa qua, người dân Cuba trong và ngoài nước đã long trọng kỷ niệm 73 năm cuộc tấn công Pháo đài Moncada (26/7/1953 - 26/7/2026). Đây là sự kiện đánh dấu bước ngoặt quyết định dẫn tới thắng lợi của Cách mạng Cuba năm 1959. Lễ kỷ niệm chính năm nay diễn ra tại tỉnh cực tây Pinar del Rio.

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez cho biết, những động thái của Mỹ thời gian qua đã khiến lượng khách du lịch đến Cuba sụt giảm mạnh, đồng thời nhiều công ty nước ngoài rút khỏi Cuba và nguồn thu ngoại tệ ngày càng giảm.

Ngoài ra, cuộc khủng hoảng năng lượng tại Cuba đã gây ra nhiều đợt mất điện trên phạm vi toàn quốc. Thậm chí, có thời điểm mất điện kéo dài tới 30 giờ tại thủ đô và nhiều ngày ở các tỉnh của Cuba.

Đáng chú ý, lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ được công bố ngày 23/7 là nhắm vào chương trình cử đội ngũ y tế ra nước ngoài của Cuba. Đây là một trong những nguồn thu chính của quốc gia này.

Trong bối cảnh này, Chủ tịch nước Cuba kêu gọi người dân đoàn kết, đồng thời nhấn mạnh việc về việc triển khai các cải cách kinh tế và xã hội.

Trước đó, theo AFP, vào ngày 7/7, phát biểu tại phiên tranh luận của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cáo buộc Mỹ đang tiến hành một cuộc chiến đa chiều, phi truyền thống nhằm vào Cuba trong gần bảy thập kỷ.

Theo ông Bruno Rodriguez, lệnh cấm vận của Mỹ đã gây thiệt hại kỷ lục lên tới 8 tỷ USD cho Cuba trong giai đoạn từ tháng 3/2025 đến tháng 2/2026, tức là tăng 7% so với cùng kỳ năm trước đó. Hơn nữa, con số này còn chưa bao gồm những tác động từ các biện pháp hạn chế nguồn cung nhiên liệu mà Mỹ áp lên Cuba vào tháng 2/2026.





