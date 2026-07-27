Giá dầu tăng vọt, quốc gia nhỏ nhất Đông Nam Á quyết định làm một việc bất ngờ

Quyết định này nhằm ứng phó với nguy cơ lạm phát gia tăng, nhất là trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu lên cao.

Giá nhiên liệu ở Singapore duy trì ở mức cao trong thời gian qua. Ảnh minh họa

Ngày 27/7, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS - ngân hàng trung ương) quyết định tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Quyết định này đánh dấu lần điều chỉnh thứ hai chỉ trong vòng ba tháng, nhằm ứng phó nguy cơ lạm phát gia tăng khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục đẩy giá năng lượng toàn cầu lên cao.

Cụ thể, theo quyết định mới, MAS nâng nhẹ độ dốc của biên độ điều hành tỷ giá đồng đô la Singapore (SGD), và giữ nguyên chiều rộng và điểm giữa của biên độ.

Đáng chú ý, khác với phần lớn ngân hàng trung ương điều hành chính sách tiền tệ thông qua lãi suất, Singapore sử dụng tỷ giá hối đoái làm công cụ chính nhằm kiểm soát lạm phát. Việc điều chỉnh này để củng cố giá trị đồng SGD, qua đó giảm áp lực lạm phát nhập khẩu.

Theo MAS, chi phí nhập khẩu của Singapore có thể tiếp tục tăng trong những quý tới, nếu giá năng lượng leo thang vì gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông.

MAS dự báo rằng, lạm phát lõi (không bao gồm chi phí nhà ở và vận tải đường bộ tư nhân) có thể tăng từ tháng 7 và duy trì ở mức cao đến đầu năm sau. Tuy nhiên, MAS vẫn giữ nguyên dự báo lạm phát lõi cả năm ở mức 1,5 -2 ,5%.

Lập trường chính sách thắt chặt hơn của Singapore sẽ củng cố đồng đô la Singapore và có thể giúp giảm lạm phát nhập khẩu.

Quyết định của cơ quan này được đưa ra trong bối cảnh giá dầu vẫn neo ở mức cao do căng thẳng tại Trung Đông.

Singapore là nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, nên quốc gia này chịu tác động trực tiếp từ biến động giá lương thực và năng lượng toàn cầu. Theo MAS, cơ quan này sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế, đồng thời sẵn sàng điều chỉnh chính sách khi cần thiết nhằm bảo đảm ổn định giá cả trong trung hạn.

Quyết định của MAS gây bất ngờ cho thị trường

Một cây xăng ở Singapore. Ảnh: Straits Times

Đáng chú ý, sau thông báo của MAS, đồng SGD tăng khoảng 0,15% so với đồng USD. Ngoài ra, theo Bloomberg, chỉ 4 trong số 18 chuyên gia được khảo sát dự báo trước khả năng MAS tiếp tục thắt chặt chính sách. Điều này cho thấy quyết định lần này phần nào gây bất ngờ cho thị trường.

Bên cạnh cảnh báo rủi ro lạm phát, cơ quan này vẫn đánh giá triển vọng tăng trưởng kinh tế Singapore tương đối tích cực. Nền kinh tế Singapore được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trong nửa cuối năm, nhờ động lực từ lĩnh vực công nghệ và làn sóng đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Theo CNA, tác động từ căng thẳng tại eo biển Hormuz đang dần hiện hữu trong đời sống thường ngày tại Singapore. Theo đó, các tài xế taxi, tài xế công nghệ, doanh nghiệp vận tải học sinh và ngành thực phẩm đều chịu áp lực chi phí ngày càng lớn.

Trên thực tế, vào cuối tháng 4/2026, Chính phủ Singapore đã triển khai khoản hỗ trợ tiền mặt một lần trị giá 200 đô Singapore cho tài xế taxi và xe công nghệ. Nhưng nhiều người cho rằng mức hỗ trợ này chỉ giúp giảm bớt gánh nặng trong thời gian ngắn.