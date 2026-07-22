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Nga tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công các tàu chở vũ khí cho Ukraine

Hải Yến
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Phản ứng trước những lo ngại từ Ấn Độ, Điện Kremlin (Nga) khẳng định lập trường không thay đổi về các mục tiêu trên biển liên quan Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra tuyên bố trên ngày 21/7, khi bình luận về những lo ngại của Ấn Độ liên quan đến vụ tấn công nhằm vào tàu MV Golden Leo gần cảng Odessa của Ukraine, khiến 4 thủy thủ người Ấn Độ thiệt mạng.

"Chúng tôi đang tiếp tục duy trì liên lạc với các đối tác Ấn Độ và giải thích lập trường của mình", ông Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

"Điểm cốt lõi là lực lượng vũ trang của chúng tôi đã tấn công và sẽ tiếp tục tấn công những con tàu tham gia vận chuyển đạn dược, vũ khí và các mặt hàng tương tự cho chính quyền Ukraine", ông nói.

Hôm 18/7, Ấn Độ đã triệu tập Đại biện lâm thời Nga Vladimir Ladanov sau vụ tấn công nhằm vào tàu Golden Leo.

Giới chức Ấn Độ cho biết tàu chở hàng Golden Leo treo cờ Guinea-Bissau, với thủy thủ đoàn gồm công dân Ấn Độ và Syria, đang rời cảng Odessa thì bị tấn công.

Ấn Độ lên án các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại và những hành động đe dọa tính mạng dân thường, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công như vậy cũng như "bất kỳ hành động nào khác cản trở quyền tự do hàng hải và thương mại đều đáng bị lên án và phải chấm dứt".

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã tấn công các cảng được sử dụng để hỗ trợ quân đội Ukraine.

Theo bộ này, 2 tàu vận chuyển hàng hóa phục vụ lực lượng Ukraine đã bị đánh trúng tại Odessa, cùng với các bồn chứa nhiên liệu và chất bôi trơn. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga không nêu tên các con tàu.

Trong những tuần gần đây, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào các cảng và hoạt động hàng hải của Ukraine trên Biển Đen, cho biết chiến dịch này nhằm cắt đứt tuyến vận chuyển vũ khí và trang thiết bị quân sự tới Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền gần Odessa và đảo Rắn, cũng như các tàu tại các cảng Chernomorsk, Yuzhny và Nikolayev.

Theo Nga, các mục tiêu bao gồm các tàu chở hàng vận chuyển khí tài quân sự và những tàu được lực lượng Ukraine sử dụng để triển khai máy bay không người lái trên không và trên biển.

Theo RT
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