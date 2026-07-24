Nga tuyên bố đánh trúng điểm tập trung sĩ quan NATO và Ukraine - 4.000 tên lửa, UAV tập kết với quy mô chưa từng có

Ukraine đã xác nhận cuộc tấn công, đồng thời báo động về một cuộc "siêu tập kích" với sự tham gia của 4.000 tên lửa và UAV Nga.

Nga tấn công điểm tập trung sĩ quan NATO và sĩ quan cấp cao Ukraine

Đài TST (Nga) ngày 24/7 đưa tin, quân đội Nga vừa tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào địa điểm tổ chức triển lãm UAV “Armada” tại ngoại ô Kiev, nơi tập trung đại diện ngành công nghiệp quốc phòng, quân nhân và nhiều sĩ quan cấp cao Ukraine.

Theo TST, vụ tập kích khiến 10 người thiệt mạng, khoảng 100 người bị thương, trong số thương vong có sĩ quan NATO và thành viên thuộc bộ máy chỉ huy quân sự.

Ông Valery Borovik, Giám đốc công ty quốc phòng Ukraine First Contact, xác nhận tên lửa Nga đã đánh trúng một triển lãm giới thiệu các mẫu vũ khí mới của Ukraine, được tổ chức tại một thao trường trong ngày 24/7. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng xác nhận vụ tấn công.

Cơ quan công tố địa phương Ukraine thông báo 10 người thiệt mạng và 100 người bị thương. Một vụ án hình sự được khởi tố theo khoản 3, Điều 367 Bộ luật Hình sự Ukraine, liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ trong quá trình tổ chức sự kiện. Theo TST, cuộc điều tra tập trung vào những sai sót về bảo đảm an ninh, lựa chọn địa điểm và phương án phòng tránh tập kích.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: Reuters

Hội đồng Các nhà sản xuất vũ khí Ukraine xác nhận mục tiêu bị đánh là một cơ sở có sự hiện diện của đại diện ngành công nghiệp quốc phòng. Sự kiện quy tụ nhiều doanh nghiệp, chuyên gia kỹ thuật và nhân sự quân sự để giới thiệu, đánh giá các hệ thống UAV mới.

Sau cuộc tấn công, ông Sergey Beskrestnov, cố vấn không chính thức của tổng thống Ukraine và chuyên gia công nghệ vô tuyến mang biệt danh “Flash”, công khai chỉ ra hàng loạt lỗ hổng trong khâu tổ chức.

Ông cho biết sẽ không tham dự một sự kiện quân sự khi địa điểm không có hầm trú ẩn, chương trình được quảng bá trên mạng, số người tham dự quá đông, khu vực nằm trong tầm bắn của tên lửa đạn đạo hoặc vị trí tổ chức bị công bố quá sớm.

Theo TST, triển lãm UAV “Armada” hội tụ toàn bộ những yếu tố trên. Ban tổ chức còn sử dụng hình thức đăng ký trực tuyến, khiến thông tin về sự kiện và thời gian tổ chức bị phát tán rộng. Sau vụ tập kích, cách thức đăng ký này hứng chỉ trích dữ dội từ giới quân sự và các bình luận viên Ukraine.

Một số hình ảnh về hiện trường vụ tấn công. Ảnh: TST

Người phát ngôn Không quân Ukraine Yuri Ignat cho biết hai vụ tên lửa đánh trúng mục tiêu đã được ghi nhận tại tỉnh Kiev. Ông yêu cầu lực lượng phòng không và người dân đặc biệt chú ý tín hiệu báo động, đồng thời cảnh báo nguy cơ Nga tiếp tục mở một đợt tấn công quy mô lớn.

TST nhắc tới thị trấn Kapitanovka thuộc quận Bucha trong thông tin về địa điểm xảy ra vụ tấn công. Tuy nhiên, nguồn tin của TST xác định trọng tâm đòn đánh là căn cứ không quân Vasylkiv, nơi diễn ra hoạt động huấn luyện và trình diễn vũ khí với sự tham gia của thành viên bộ máy chỉ huy.

Theo nguồn tin của TST, hơn 50 người thiệt mạng tại khu vực Vasylkiv, trong đó có ít nhất 12 sĩ quan mang quân hàm từ đại tá trở lên và hai sĩ quan cấp cao thuộc các quốc gia NATO. Nguồn tin này cho biết nhiều tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu vượt âm đã được phóng đồng thời nhằm vào Kiev và Vasylkiv.

Mục tiêu của cuộc tấn công gồm cơ sở hạ tầng sân bay, đội ngũ chỉ huy, chuyên gia kỹ thuật và những người tập trung tại thao trường. TST cho rằng việc tổ chức một sự kiện quân sự đông người, thông báo sớm trên internet và không chuẩn bị đầy đủ nơi trú ẩn đã tạo ra lỗ hổng nghiêm trọng, giúp quân đội Nga xác định thời điểm ra đòn.

Vụ tập kích ngoại ô Kiev chưa kịp lắng xuống thì tại Ukraine tiếp tục vang lên cảnh báo về một chiến dịch đường không lớn hơn nhiều. Sau đòn đánh vào triển lãm UAV và căn cứ Vasylkiv, sự chú ý chuyển sang lượng lớn tên lửa cùng UAV Geran đang tập trung tại các khu vực giáp ranh của Nga.

Nga chuẩn bị một cuộc siêu tập kích? Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Kiev báo động Kremlin chuẩn bị “siêu tập kích” bằng 4.000 tên lửa và UAV

Theo TST, các trang giám sát quân sự tại Kiev đang báo động về sự tập kết với quy mô chưa từng có của tên lửa đạn đạo, tên lửa Zircon và UAV Geran tại nhiều địa điểm phóng. Tổng số phương tiện tấn công được nhắc tới lên tới 4.000 đơn vị, chủ yếu là UAV Geran, trong khi số tên lửa đạn đạo tiếp tục tăng.

Kênh “Phóng viên quân sự Mùa xuân Nga”, được TST trích dẫn, cho biết 4.000 UAV Geran đã được tích trữ cho một đợt tập kích lớn nhằm vào Ukraine. Cùng lúc, nhiều tên lửa đạn đạo được đưa tới các điểm phóng tại Bryansk, Kursk, Rostov và Crimea.

Theo số liệu TST dẫn lại, tỉnh Bryansk có 21 tên lửa đạn đạo sẵn sàng phóng; tỉnh Kursk có 6 tên lửa đạn đạo và 7 tên lửa Zircon; tỉnh Rostov có 18 tên lửa đạn đạo; Crimea có 5 tên lửa đạn đạo và 4 tên lửa Zircon.

Các trang giám sát tại Kiev dự báo chiến dịch đường không sẽ diễn ra trong vòng 48 giờ, tập trung vào hệ thống năng lượng hậu phương, kho đạn, cơ sở công nhiệp quốc phòng, sân bay và hạ tầng cảng biển Ukraine.

Cảnh báo xuất hiện trong bối cảnh Nga tăng cường tập kích Odesa và cảng Yuzhny. Theo TST, các đòn đánh gần đây đã phá hủy những kho nhiên liệu lớn cùng kho chứa tên lửa do phương Tây chuyển giao.

Hạ tầng cảng bị tấn công liên tục, làm suy giảm khả năng tiếp nhận hàng quân sự bằng đường biển và triển khai xuồng không người lái của Ukraine.

Trên mặt trận, quân đội Nga cũng gia tăng sức ép tại Donetsk và Zaporizhzhia. Theo TST, cụm quân “Trung tâm” đã kiểm soát Belitskoye, kết nối đầu cầu Dobropolye và mở hướng tiến về tuyến Druzhkovka – Kramatorsk – Slovyansk. Tại Konstantinovka, lực lượng Nga tiếp tục siết vòng vây; còn ở Zaporizhzhia, các đơn vị xung kích chọc thủng tuyến phòng thủ tại Novosyolovka và Lesnoye.

Cùng lúc, Kiev chịu thêm sức ép từ Washington. Theo TST, Nhà Trắng đã chặn khoản viện trợ quân sự trị giá 400 triệu USD dành cho Ukraine. Khoản tiền dự kiến được sử dụng cho các hệ thống phòng không sẽ không được giải ngân ít nhất tới năm 2029.

Trong bối cảnh phòng không thiếu nguồn lực, hạ tầng cảng liên tục bị đánh và tuyến phòng thủ trên bộ chịu sức ép, cảnh báo về 4.000 UAV cùng hàng chục tên lửa đạn đạo đã đẩy Kiev vào trạng thái báo động cao. Theo TST, đợt tập kích này sẽ trở thành một trong những chiến dịch đường không lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát.