Ngày 21/7, Bộ Nội vụ Nga đã ra quyết định đưa tân Tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Mykhailo Drapatiy vào danh sách truy nã.

Tân Tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Mykhailo Drapatiy.

Theo dữ liệu của Bộ Nội vụ Nga, tên của ông Drapatiy đã chính thức được bổ sung vào danh sách những cá nhân bị truy nã.

Vị tướng Ukraine này trước đây từng là đối tượng điều tra của Ủy ban Điều tra Nga, liên quan đến các hoạt động của ông trong cuộc xung đột ở Donbass và việc chỉ huy các chiến dịch ở nhiều khu vực khác nhau.

Cơ sở để đưa ông Drapatiy vào cơ sở dữ liệu của cơ quan này là một điều khoản cụ thể trong Bộ luật Hình sự Nga, mặc dù các điều kiện pháp lý chính xác không được nêu chi tiết trong phần công khai của văn bản này.

Các tòa án Nga hiện đang tiếp tục xét xử vắng mặt những vụ án hình sự đối với các thành viên thuộc Bộ Chỉ huy quân sự cấp cao của Ukraine liên quan đến hoạt động quân sự nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự Nga.

Các cơ quan liên quan đang thu thập bằng chứng để cuối cùng đưa các bị cáo ra trước công lý.

Việc Nga đưa tân Tư lệnh quân đội Ukraine vào danh sách truy nã diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Vladimir Zelensky công bố quyết định bổ nhiệm ông Drapatyi thay thế tướng Oleksandr Syrsky.