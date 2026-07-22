HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nga đưa tân Tư lệnh quân đội Ukraine vào danh sách truy nã

Hoàng Vân
|

Ngày 21/7, Bộ Nội vụ Nga đã ra quyết định đưa tân Tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Mykhailo Drapatiy vào danh sách truy nã.

Tân Tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Mykhailo Drapatiy.

Theo dữ liệu của Bộ Nội vụ Nga, tên của ông Drapatiy đã chính thức được bổ sung vào danh sách những cá nhân bị truy nã.

Vị tướng Ukraine này trước đây từng là đối tượng điều tra của Ủy ban Điều tra Nga, liên quan đến các hoạt động của ông trong cuộc xung đột ở Donbass và việc chỉ huy các chiến dịch ở nhiều khu vực khác nhau.

Cơ sở để đưa ông Drapatiy vào cơ sở dữ liệu của cơ quan này là một điều khoản cụ thể trong Bộ luật Hình sự Nga, mặc dù các điều kiện pháp lý chính xác không được nêu chi tiết trong phần công khai của văn bản này.

Các tòa án Nga hiện đang tiếp tục xét xử vắng mặt những vụ án hình sự đối với các thành viên thuộc Bộ Chỉ huy quân sự cấp cao của Ukraine liên quan đến hoạt động quân sự nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự Nga.

Các cơ quan liên quan đang thu thập bằng chứng để cuối cùng đưa các bị cáo ra trước công lý.

Việc Nga đưa tân Tư lệnh quân đội Ukraine vào danh sách truy nã diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Vladimir Zelensky công bố quyết định bổ nhiệm ông Drapatyi thay thế tướng Oleksandr Syrsky.

Theo Avia-pro
Campuchia ký mua 20 máy bay Made in China: Trung Quốc thắng đơn hàng lớn nhất ở nước ngoài
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Ukraine

Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại