Nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới đón kỷ lục buồn chưa từng có trong hơn 20 năm

Báo cáo mới cho thấy số liệu "cao bất thường".

Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế Halle (IWH), Đức ghi nhận số doanh nghiệp phá sản cao nhất trong hơn 2 thập kỷ, với gần 5.000 công ty nộp đơn xin phá sản trong quý 2/2026.

Theo báo cáo được công bố ngày 9/7, tổng cộng 4.996 công ty đã nộp đơn xin phá sản trong quý 2, tăng 9% so với quý trước và đánh dấu con số cao nhất trong quý 2 kể từ năm 2005.

Số doanh nghiệp phá sản trải rộng hầu hết các lĩnh vực chính, bao gồm xây dựng, bất động sản, thương mại, khách sạn và dịch vụ, ảnh hưởng đến khoảng 45.500 việc làm.

Chỉ riêng trong tháng 6, đã có 1.702 công ty nộp đơn xin phá sản, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 80% so với mức trung bình trước đại dịch trong tháng này.

Steffen Muller, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu về phá sản tại IWH, cho biết số vụ phá sản doanh nghiệp vẫn ở mức “cao bất thường”.

“Tình hình vẫn còn nhiều thách thức. Các vụ phá sản đang ảnh hưởng đến nền kinh tế trên diện rộng. Nhiều ngành công nghiệp và khu vực đang bị ảnh hưởng cùng lúc”, Muller nói, đồng thời cho biết thêm rằng IWH dự đoán số vụ phá sản sẽ vẫn cao hơn mức của năm ngoái trong quý 3.

Đức, nền kinh tế lớn nhất EU và lớn thứ 3 thế giới, đã phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ chi phí năng lượng cao kể từ khi loại bỏ dần nhập khẩu dầu khí từ Nga sau khi cuộc xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022. Áp lực này càng trầm trọng hơn do giá dầu thô tăng vọt gần đây do cuộc chiến tranh Mỹ-Israel chống Iran gây ra, làm gia tăng thêm áp lực lên cường quốc công nghiệp này.

Kinh tế Đức đã suy giảm trong năm 2023 và 2024, đánh dấu lần đầu tiên suy giảm liên tiếp 2 năm trong hơn 2 thập kỷ, và dự kiến chỉ tăng trưởng 0,5% trong năm nay. Dữ liệu chính thức cho thấy số vụ phá sản doanh nghiệp đã tăng mạnh trong những năm gần đây, tăng hơn 22% trong cả năm 2023 và 2024.

Áp lực đặc biệt nặng nề đối với ngành sản xuất, nhất là ngành ô tô. Công nhân của Volkswagen đã tổ chức biểu tình ngày 9/7 khi công ty tiếp tục thúc đẩy kế hoạch tái cấu trúc được cho là có thể cắt giảm tới 100.000 việc làm và đóng cửa các nhà máy trên khắp nước Đức.

Theo RT﻿