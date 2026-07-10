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Việt Nam đón tin vui lớn từ Iraq

Hữu Bách
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Iraq, thị trường vốn lâu nay nhập khẩu nhiều gạo Thái Lan, đã tăng mạnh lượng mua gạo Việt Nam trong nửa đầu năm 2026, đưa quốc gia này vào nhóm 15 thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam.

Việt Nam đón tin vui lớn từ Iraq và Trung Quốc - Ảnh 1.

Theo bản tin mới nhất của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), xuất khẩu gạo Việt Nam đang ghi nhận sự thay đổi đáng chú ý trong cơ cấu thị trường. Trong đó, Iraq nổi lên với mức tăng nhập khẩu gạo từ Việt Nam lên tới 132,4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu của VFA cho thấy, từ ngày 1/6 đến 15/6/2026, Việt Nam xuất khẩu 401.718 tấn gạo, thu về 196,345 triệu USD. Lũy kế đến ngày 15/6, tổng lượng gạo xuất khẩu đạt 4,67 triệu tấn, trị giá 2,203 tỷ USD, giảm 1,68% về lượng và giảm 10,39% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Giá xuất khẩu bình quân đạt 471,7 USD/tấn.

Trong 6 tháng đầu năm, Philippines tiếp tục là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 45% thị phần xuất khẩu. Đây là thị trường truyền thống, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam.

Ngoài Philippines, Trung Quốc cũng tăng mạnh lượng mua gạo Việt Nam. Quốc gia này đã nhập khẩu trên 1 triệu tấn gạo, tăng 87% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất trong nhiều năm gần đây. Các loại gạo thơm, đặc biệt là gạo ST25, cùng gạo nếp tiếp tục là những sản phẩm được thị trường Trung Quốc quan tâm.

Tuy nhiên, diễn biến đáng chú ý nhất đến từ Iraq. Theo VFA, lượng gạo Việt Nam xuất khẩu sang quốc gia Trung Đông này tăng tới 132,4 lần so với cùng kỳ, giúp Iraq lọt vào nhóm 15 thị trường mua gạo nhiều nhất của Việt Nam.

Việt Nam đón tin vui lớn từ Iraq và Trung Quốc - Ảnh 2.

Trước đây, Iraq được biết đến là thị trường truyền thống của gạo Thái Lan. Các doanh nghiệp xuất khẩu cho biết những ảnh hưởng từ tình hình xung đột quân sự trong khu vực đã tác động đến hoạt động cung ứng gạo của Thái Lan vào thị trường này, mở ra cơ hội để gạo Việt Nam gia tăng hiện diện.

Việc Iraq tăng mạnh nhập khẩu gạo Việt Nam được VFA đánh giá là yếu tố quan trọng trong quá trình mở rộng thị trường xuất khẩu sang khu vực Trung Đông. Bên cạnh các khách hàng lớn tại châu Á, sự xuất hiện của những thị trường mới giúp ngành gạo Việt Nam có thêm hướng phát triển trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang có nhiều biến động.

Không phải đất hiếm, Việt Nam nắm kho báu lớn thứ 3 thế giới, công nghệ tái chế hiện đại được nhiều quốc gia săn đón


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Tags

Trung Quốc

Việt Nam

Trung Đông

Iraq

Thái Lan

Philippines

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