Không phải đất hiếm, Việt Nam nắm kho báu lớn thứ 3 thế giới, công nghệ tái chế hiện đại được nhiều quốc gia săn đón

Việt Nam đã làm chủ công nghệ tái chế một loại kho báu quan trọng.

Việt Nam không chỉ được nhắc đến với lợi thế về đất hiếm mà còn đang sở hữu một "kho báu" khoáng sản khác có ý nghĩa chiến lược trên bản đồ công nghiệp thế giới: vonfram. Theo số liệu của các tổ chức địa chất quốc tế, Việt Nam hiện có trữ lượng vonfram lớn thứ ba thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Nga.

Đây là kim loại có độ cứng và nhiệt độ nóng chảy thuộc nhóm cao nhất trong tự nhiên, được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực công nghệ cao như sản xuất chip bán dẫn, hàng không vũ trụ, quốc phòng, năng lượng và chế tạo thiết bị điện tử.

Khi làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ trên phạm vi toàn cầu, vai trò của vonfram ngày càng trở nên quan trọng. Kim loại này là nguyên liệu đầu vào của nhiều linh kiện điện tử và thiết bị công nghệ cao, khiến nhu cầu tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung ngày càng hạn chế.

Thị trường vì thế đã chứng kiến một đợt tăng giá chưa từng có. Nếu cuối năm 2024, giá amoni paratungstat (APT) – sản phẩm trung gian quan trọng của vonfram – chỉ khoảng 330 USD/mtu thì đến cuối năm 2025 đã vượt 800 USD/mtu. Bước sang đầu năm 2026, giá APT tiếp tục bứt phá, vượt mốc 3.000 USD/mtu.

Đà tăng gần như dựng đứng này chủ yếu xuất phát từ sự mất cân đối giữa cung và cầu. Trung Quốc - quốc gia chi phối phần lớn nguồn cung vonfram toàn cầu - đã siết hoạt động xuất khẩu, trong khi nhu cầu từ các ngành AI, bán dẫn và công nghiệp quốc phòng tăng nhanh. Nhiều chuyên gia nhận định thị trường đang bước vào một "siêu chu kỳ" mới của kim loại công nghiệp.

Không chỉ sở hữu nguồn tài nguyên lớn, Việt Nam còn đang từng bước khẳng định vai trò là trung tâm chế biến sâu trong chuỗi cung ứng vonfram toàn cầu. Mới đây, Hàn Quốc lần đầu tiên quyết định đưa quặng vonfram khai thác trong nước sang Việt Nam để chế biến, thay vì xử lý tại các cơ sở trong nước hoặc các trung tâm luyện kim khác.

Theo thỏa thuận hợp tác giữa Masan High-Tech Materials (MSR) và doanh nghiệp Hàn Quốc GB Innovation (GBI), quặng vonfram khai thác tại Hàn Quốc sẽ được vận chuyển đến nhà máy của MSR tại Việt Nam để chế biến thành các sản phẩm vonfram có giá trị gia tăng cao. Động thái này cho thấy năng lực chế biến sâu của Việt Nam đang được các doanh nghiệp quốc tế ghi nhận, đồng thời góp phần đa dạng hóa chuỗi cung ứng vật liệu chiến lược trong bối cảnh thế giới tìm cách giảm phụ thuộc vào một nguồn cung duy nhất.

Mặc dù nhiều quốc gia sở hữu nguồn tài nguyên vonfram ở khâu khai thác, năng lực chế biến quy mô lớn ngoài Trung Quốc vẫn còn rất hạn chế. Hiện MSR là một trong những nền tảng khai thác và chế biến vonfram tích hợp lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc.

Trong khi đó, Hàn Quốc đang sở hữu nguồn tài nguyên vonfram ở khâu khai thác, với GBI đặt mục tiêu đạt sản lượng khai thác khoảng 200.000 tấn quặng nguyên khai (ROM) mỗi năm, nhưng cần năng lực chế biến quy mô lớn để chuyển hóa nguồn tinh quặng trong nước thành các sản phẩm vonfram có giá trị gia tăng cao hơn phục vụ sản xuất công nghiệp.

Trong bối cảnh đó, Masan High-Tech Materials (MSR) - doanh nghiệp đang vận hành mỏ vonfram Núi Pháo - được đánh giá là một trong những đơn vị hưởng lợi trực tiếp từ chu kỳ tăng giá của kim loại này.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu khoảng 20.300 tỷ đồng, gần gấp ba lần so với năm trước. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt từ 1.700-2.500 tỷ đồng, tương ứng mức tăng từ 150-220 lần so với nền thấp của năm 2025.



