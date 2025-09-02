Nam NSƯT tuyên bố thẳng: “Ai muốn cưới mẹ tôi là tôi làm đám cưới đàng hoàng luôn”





Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long đã chia sẻ về người mẹ thứ hai của mình là cô Linh.

Anh nói: "Hồi trẻ cô hát với chú Thành Được, cũng là một nghệ sĩ đó. Cô thần tượng NSND Lệ Thủy và cũng giống Lệ Thủy lắm, ra đường toàn bị người ta nhầm là Lệ Thủy. Cứ sáng sớm cô ra chợ là người ta lại bu đông lại vì tưởng là Lệ Thủy.

Kim Tiểu Long và mẹ thứ hai

Cái này là tôi nói thật. Hồi đó tôi hay đi theo xe để bán đồ kiếm hiệp, hay ngồi dưới xe. Lần ấy tôi cùng xe đò xuống phà để đi Vĩnh Long thì khán giả nhìn thấy tôi.

Họ biết tôi là nghệ sĩ Kim Tiểu Long rồi nhưng họ nhìn tiếp ra phía sau lưng tôi thấy cô rồi hô to lên "Lệ Thủy kìa" rồi bu lại quá trời. Cô mắc cỡ quá, phải lấy áo của tôi chùm lên để trốn. Thời ấy NSND Lệ Thủy nổi danh lắm, đi tới đâu là người ta bu đông bu đỏ tới đó, thậm chí bỏ cả đồng áng, nhà cửa để đi xem Lệ Thủy hát.

Ông bán nem đứng gần tôi thấy người ta hô to tên Lệ Thủy nên tưởng cô là NSND Lệ Thủy thật, mới chạy vội lại xem, ai ngờ không phải. Nhưng ông ấy lại tưởng cô là NSƯT Diệu Hiền vì có nét giống. Thế là ông ấy lại hô lên "Lệ Thủy đâu mà Lệ Thủy, là Diệu Hiền".

Chưa hết, tôi đi diễn tỉnh, cứ đến lúc vào quán cơm ăn là nhân viên quán toàn bu lại bưng cơm cho cô vì tưởng là NSND Lệ Thủy, không thèm nhìn đến tôi, gạt tôi sang một bên luôn. Cô cũng ngại, cứ nhìn tôi không dám ăn trước. Đó là sự nổi tiếng của NSND Lệ Thủy".

Tiếp đó, Kim Tiểu Long tuyên bố: "Bây giờ có ai muốn cưới mẹ tôi là tôi làm đám cưới đàng hoàng luôn cho mẹ, thuê áo cưới các kiểu luôn, tổ chức rước dâu hẳn hoi".

Được biết, vào lúc người trợ lý cũ của NSƯT Kim Tiểu Long nghỉ việc vì cảm thấy nam nghệ sĩ không có tương lai, cô Linh đã nhận lời chăm lo cuộc sống cho anh. Quý mến tính cách dễ thương, thật thà nhưng cuộc đời lắm lúc vất vả, cô Linh luôn xem anh như con trai mà đối đãi, thậm chí không lấy chồng, sinh con.

Làm việc, chung sống gần 23 năm, NSƯT Kim Tiểu Long cũng xem cô Linh như người mẹ thứ hai của mình. Anh tâm niệm: "Ba mẹ con mất rồi, con chỉ muốn cô được khỏe mạnh mà sống với con, cô cháu mình chia sẻ buồn vui, những lúc sung sướng. Con sẽ làm tất cả để phụng dưỡng cô vì cô thật sự giống như mẹ ruột của con".