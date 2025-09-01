Trùm Điền Quân Color Man về biệt thự tại TP.HCM làm một việc cho vợ con sau phá sản

Mới đây, ông trùm đế chế truyền thông giải trí Điền Quân Color Man Bửu Điền đã tự tay vào bếp nấu ăn cho vợ nhân dịp nghỉ lễ. Color Man cũng mới từ Nha Trang về lại căn biệt thự rộng lớn tại Sài Gòn để tận hưởng phút giây nghỉ ngơi bên gia đình, vợ con.



Color Man

Ông nói: "Lâu lắm rồi tôi mới vào bếp. Hồi dịch thì tôi vào bếp liên tục vì chỉ toàn ở nhà, đâu có việc gì làm. Mấy nay tôi bận quá nên giờ mới có dịp vào bếp thay bà xã. Tôi sẽ vào bếp phục vụ cả nhà buổi trưa.

Hôm nay, tôi sẽ nấu một món đặc biệt. Ở đây là nguyên một nồi nước lèo gồm sườn non nấu nấm, ngon lắm. Thực ra nồi nước lèo này là bà xã tôi nấu vì lúc nãy tôi bận livestream quá.

Nhưng tôi vẫn sẽ tham gia nấu ăn. Tôi dùng mì rau củ để nấu cho bà xã món mì nước. Đây là món mì do chính tôi tự sáng chế ra, không theo công thức hay món mì nào có sẵn, rất đậm đà. Tôi gọi đây là món mì rau củ bún mọc. Sườn phải dùng sườn non nấu mới ngon".

Nói rồi, Color Man tự tay trụng mì, làm rau, chế biến gia vị và làm thành một bát mì hoàn chỉnh cho vợ con và ngồi ăn ngon lành. Ông còn tự tay pha chê nước chấm và nói: "Đây mới là cách ăn đúng của món mì rau củ bún mọc này. Căn bản là nước lèo ngon nên ăn rất ngon.

Thực ra, vị của các loại mì rau củ rất khó phân biệt, chỉ phân biệt bằng màu sắc của nó như màu xanh thì là mì rau bó xôi, màu tím là mì củ dền… nhìn các màu sắc khá bắt mắt".

Trong clip còn có sự xuất hiện của con gái Color Man. Ông tỏ ra rất vui vẻ, hạnh phúc khi được về nhà cùng vợ con.

Được biết, sau khi Điền Quân phá sản và kinh doanh thất bại ở lĩnh vực nước mát, Color Man đã ra tận Nha Trang để mở tiệm bánh mì riêng. Cũng tại đây, ông lấn sân một lĩnh vực mới là làm môi giới bất động sản.

Ở lĩnh vực này, Color Man chấp nhận đi làm thuê, làm nhân viên bình thường nhất và thậm chí còn phải đi phỏng vấn xin việc đến tận hai lần mới được nhận việc. Ông gần như rời xa hẳn showbiz và không còn ở Sài Gòn.

Tuy nhiên, Color Man vẫn ấp ủ ý định làm lại chương trình Thách thức danh hài nếu được tài trợ. Ông cũng ít khi về Sài Gòn lại dù có biệt thự to rộng. Đây là lần hiếm hoi Color Man xuất hiện tại biệt thự ở Sài Gòn.