Nam NSND bị ung thư phổi di căn, phát bệnh 1 năm là liệt giường, bệnh viện trả về

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm nhạc sĩ - NSND Thế Hiển hiện đang bị ung thư phổi di căn giai đoạn cuối.



Nhạc sĩ Thế Hiển nằm liệt giường.

Nghệ sĩ Phương Dung nói: "Hôm nay, chúng tôi tới thăm nhạc sĩ – ca sĩ Thế Hiển. Anh Thế Hiển năm nay cũng phải 71 tuổi rồi và phát hiện ra bị ung thư phổi giai đoạn muộn cách đây một năm, giờ đã di căn ra cả người.

Tôi và chị Phi Phụng đến tận nhà anh để thăm hỏi anh xem thế nào".

Nhạc sĩ Thế Hiển hiện đã ở thời kỳ cuối của bệnh ung thư phổi nên rất yếu, chỉ nằm liệt một chỗ và không để ngồi dậy được. Ông cũng gần như không nói chuyện được, đầu óc cũng không còn minh mẫn, đôi mắt lờ đờ và cả cơ thể suy nhược, gầy rộc đi khiến ai cũng xót xa.

Con gái nhạc sĩ Thế Hiển nói: "Ba tôi phát hiện bệnh mới một năm nhưng đã ở giai đoạn cuối. Mới trước đó ba tôi còn khỏe mạnh, đi hát tận Campuchia.

Bệnh này ác lắm, không hề có dấu hiệu gì nên không ai biết. Tới khi ba tôi nhập viện đã là thời kỳ cuối.

Ba tôi giờ lúc nhớ lúc quên, lúc mê lúc tỉnh. Mấy hôm trước tôi có nói với ba có cô Phương Dung và cô Phi Phụng đến thì bố có nhớ hai cô nhưng hôm nay lại mê man không nhớ gì nữa.

Năm nay tôi 43 tuổi rồi. Ba tôi có hai người con, anh trai tôi và tôi. Tôi lập gia đình rồi. Hồi nhỏ tôi cũng hay đi diễn cùng ba. Bây giờ ba tôi yếu lắm rồi, cũng không thể cho nằm viện để hóa trị được vì không đủ sức khỏe nữa nên bác sĩ bảo đưa về nhà.

Ba tôi không ăn được vì cũng không nạp vô chất được, chỉ nằm một chỗ và uống sữa được thôi".

Nghệ sĩ Phi Phụng nói: "Nhìn anh Thế Hiển mà xót ghê. Tôi vẫn còn nhớ thời anh còn khỏe mạnh, phong độ lắm, mới 2024 tôi thấy anh chụp hình còn béo khỏe, giờ đã như thế này. Hồi xưa anh Lê Bình cũng bị như vậy".

Được biết, cách đây vài hôm, danh ca Ngọc Sơn cũng tới thăm nhạc sĩ Thế Hiển và tặng ông 30 triệu đồng.

NSND Thế Hiển sinh năm 1955, quê ở Nam Định. Ông từng là ca sĩ của Đoàn ca múa nhạc Bông Sen (TP.HCM). Thế Hiển bắt đầu sáng tác âm nhạc từ năm 1982. Trong sự nghiệp, tên tuổi của nam nhạc sĩ gắn liền với loạt ca khúc như Tóc em đuôi gà, Hoài niệm dấu yêu, Nhánh lan rừng, Hát về anh… Đặc biệt, ông có rất nhiều ca khúc về đề tài người lính. Vì vậy, nhạc sĩ Thế Hiển từng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Nhạc sĩ viết về đề tài người lính nhiều nhất.

Ông là hội viên Hội âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh, được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú và Nghệ sĩ nhân dân. Ông được mệnh danh là "Người viết nhật ký bằng âm nhạc".

Năm 2024, NSND Thế Hiển bị bạo bệnh, hôn mê và phải thở oxy. Ông được gia đình đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM, sau đó chuyển sang Khoa Chăm sóc giảm nhẹ Trung tâm Chẩn đoán và Điều trị Ung bướu, Bệnh viện Quân y 175.