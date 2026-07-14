Nam nghệ sĩ Việt mồ côi vợ năm 42 tuổi, một mình nuôi 3 con, không lấy ai dù nhiều người theo đuổi

Nam nghệ sĩ Việt có sự nghiệp lừng lẫy này đã giữ trọn vẹn lời hứa với vợ. Dù được nhiều bóng hồng đem lòng yêu nhưng ông không đi thêm bước nữa, sống một mình cho đến khi lìa đời.

Cố nhạc sĩ Thanh Tùng.

Nhạc sĩ Thanh Tùng sinh ngày 15/9/1948 tại Nha Trang. Năm 6 tuổi, ông cùng gia đình tập kết ra Bắc, sinh sống tại Hà Nội. Với năng khiếu âm nhạc từ nhỏ, ông được cử sang Triều Tiên học tập và tốt nghiệp chính quy tại Nhạc viện Bình Nhưỡng năm 1971.

Sau khi trở về nước, từ năm 1971 đến năm 1975, Thanh Tùng làm chỉ huy dàn nhạc tại Đài Tiếng nói Việt Nam II. Sau năm 1975, ông chuyển vào TP.HCM, tham gia xây dựng Dàn nhạc nhẹ Đài Truyền hình TP.HCM, đồng thời giữ vai trò chỉ đạo nghệ thuật của Đoàn Ca múa Bông Sen.

Trong sự nghiệp sáng tác, Thanh Tùng ghi dấu ấn với nhiều ca khúc nổi tiếng như Giọt nắng bên thềm, Hát với chú ve con, Lối cũ ta về, Hoa cúc vàng, Em và tôi, Một mình...

Năm 1967, trong một lần về nước nghỉ phép khi đang du học, Thanh Tùng quen bà Phạm Thị Minh - em gái của một người bạn học. Bốn năm sau, hai người kết hôn và có ba người con gồm Nguyễn Thanh Bách, Nguyễn Thanh Thông và Nguyễn Bạch Dương.

Nhạc sĩ Thanh Tùng bên 3 người con.

Là người nổi tiếng, tài hoa và có tính cách lãng tử, nhạc sĩ Thanh Tùng từng trải qua những sóng gió trong hôn nhân.

Con gái ông từng chia sẻ trên Đời sống & Pháp luật: "Thời điểm đó, bố mẹ tôi suýt ly dị. Người này ký thì người kia không ký. Cuối cùng, ông Thanh Tùng đã phải nịnh vợ bằng bài hát Em và tôi. Bố tôi cũng bay nhảy dữ lắm, khi mẹ căng lên, bỏ đi mấy tháng thì bố mới nghiệm ra rằng: Em và tôi mỗi người một nửa cuộc đời".

Năm 1990, biến cố lớn xảy đến khi bà Phạm Thị Minh qua đời vì bạo bệnh ở tuổi 40. Khi ấy, Thanh Tùng mới 42 tuổi và phải một mình chăm sóc ba người con.

Trong những giây phút cuối đời, bà Minh từng hỏi chồng: "Nếu em chết anh có lấy vợ mới và bỏ các con không?". Nhạc sĩ Thanh Tùng trả lời ngắn gọn: "Không".

Sau khi vợ qua đời, dù có nhiều người phụ nữ dành tình cảm và mong muốn chăm sóc, ông vẫn không đi thêm bước nữa. Ngay cả khi các con đã trưởng thành và nhiều lần khuyên cha tìm hạnh phúc mới, nhạc sĩ Thanh Tùng vẫn từ chối để giữ lời hứa với người vợ quá cố.

Con gái ông từng chia sẻ với Dân trí: "Dù rất được nhiều người phụ nữ tìm đến ngưỡng mộ, trong đó không hiếm những người đẹp nổi tiếng nhưng khi các con khuyên bố đi bước nữa, ông lại từ chối".

Nam nhạc sĩ và con gái Bạch Dương.

Những năm cuối đời, sức khỏe của nhạc sĩ Thanh Tùng giảm sút sau cơn tai biến năm 2008 khiến ông bị liệt nửa người và mất khả năng nói.

Chia sẻ trên Phụ nữ Online, diva Thanh Lam nhớ lại: "Đến đoạn cuối, thầy thường sống ẩn dật. Ông không nói chuyện được nhiều nữa, chỉ dùng ký hiệu. Tôi gặp thầy từ ngày ông còn trai trẻ, rất hoành tráng. Đến cuối đời, ông một mình, tôi nhìn như thế rất thương. Lần cuối tôi gặp thầy là ở bệnh viện. Sau đó một tuần, thầy qua đời. Ông nằm trên giường nhưng đôi mắt vẫn tràn ngập yêu thương dành cho cuộc sống".

Ngày 15/3/2016, nhạc sĩ Thanh Tùng qua đời ở tuổi 68 sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Theo di nguyện của ông, các con đã đưa ông an táng tại Công viên Nghĩa trang Thiên Đức (Phú Thọ), bên cạnh phần mộ của người vợ đã gắn bó suốt một đời.