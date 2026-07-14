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Vợ cũ Đan Trường tuổi 40 ngày càng sexy, xinh đẹp

DẠ VŨ
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Ở tuổi 40, nhan sắc vợ cũ Đan Trường ngày càng thăng hạng.

Doanh nhân Thủy Tiên - vợ cũ ca sĩ Đan Trường - vừa thu hút sự chú ý khi chia sẻ ảnh mới trên mạng xã hội. Trong lần xuất hiện này, nữ doanh nhân khiến nhiều người bất ngờ với phong cách gợi cảm, trẻ trung ở tuổi 40.

Vợ cũ Đan Trường tuổi 40 ngày càng sexy, xinh đẹp - Ảnh 1.

Vợ cũ Đan Trường và con trai.

Diện trang phục cúp ngực màu trắng, Thủy Tiên khéo léo khoe bờ vai thon cùng vóc dáng cân đối khi xuất hiện bên con trai Mathis Thiên Từ. Kiểu tóc ngắn uốn nhẹ kết hợp lối trang điểm tự nhiên giúp cô được nhiều khán giả nhận xét ngày càng trẻ trung và quyến rũ.

Trái ngược với hình ảnh hiện tại, thời điểm kết hôn với Đan Trường vào năm 2013, Thủy Tiên từng nhiều lần trở thành chủ đề bàn tán về ngoại hình. Khi đó, cô chủ yếu tập trung cho công việc kinh doanh tại Mỹ nên không quá chú trọng việc xây dựng hình ảnh. Đan Trường cũng từng lên tiếng bảo vệ vợ, cho biết cô là doanh nhân nên ưu tiên công việc hơn việc chăm chút vẻ ngoài.

Vợ cũ Đan Trường tuổi 40 ngày càng sexy, xinh đẹp - Ảnh 2.

Phong cách thời trang, make up từng bị bàn tán của vợ cũ Đan Trường.

Theo thời gian, cùng sự góp ý của chồng Thủy Tiên dần thay đổi phong cách. Cô đầu tư hơn cho thời trang, ngoại hình và thường xuất hiện với những thiết kế trẻ trung, hiện đại. Chính sự thay đổi này giúp nữ doanh nhân nhận được nhiều lời khen mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Không chỉ gây chú ý bởi sự thay đổi về phong cách, Thủy Tiên và Đan Trường còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cách ứng xử văn minh sau khi ly hôn vào năm 2021. Cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng chăm sóc con trai Mathis Thiên Từ và nhiều lần đồng hành trong những dịp đặc biệt của con.

Thân hình quyến rũ, đẹp khó cưỡng của Louis Phạm
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Thủy Tiên

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