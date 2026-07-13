Thân hình quyến rũ, đẹp khó cưỡng của Louis Phạm

Nền tảng tập luyện thể thao chuyên nghiệp nhiều năm đã mang lại cho Louis Phạm một hình thể khỏe khoắn, không mỡ thừa mà rất nhiều cô gái ao ước.

Phạm Như Phương (sinh ngày 25/11/2003, tại Hà Nội), được biết đến với biệt danh Louis Phạm, là cựu vận động viên thể dục dụng cụ quốc gia trước khi chuyển hướng sang hoạt động với vai trò nhà sáng tạo nội dung.

Bắt đầu theo đuổi thể dục dụng cụ từ năm 7 tuổi, Louis Phạm có khoảng 13 năm tập luyện chuyên nghiệp và từng được đánh giá là một trong những gương mặt triển vọng của thể dục dụng cụ Việt Nam.

Thân hình không chút mỡ thừa của Louis Phạm.

Đầu năm 2024, Louis Phạm gây chú ý khi tuyên bố giải nghệ ở tuổi 20. Sau khi chia tay sự nghiệp thể thao, cô chuyển hướng sang lĩnh vực giải trí, xây dựng hình ảnh nhà sáng tạo nội dung nhanh chóng thu hút lượng lớn người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Cô cũng thường xuyên xuất hiện tại nhiều sự kiện và từng tham gia chương trình truyền hình thực tế The Face Vietnam 2026.

Bên cạnh hoạt động trên mạng xã hội, Louis Phạm còn được chú ý nhờ ngoại hình khả ái quyến rũ. Vẻ đẹp của Louis Phạm được định hình bởi sự kết hợp ấn tượng giữa nét khỏe khoắn của một cựu vận động viên thể dục dụng cụ và phong cách quyến rũ, hiện đại mang hơi hướng phương Tây.

Dù không sở hữu chiều cao quá nổi bật khi chỉ cao khoảng 1m52, cô nàng vẫn biết cách thu hút mọi ánh nhìn và tạo nên sức hút riêng nhờ tỉ lệ cơ thể cực kỳ cân đối. Điểm đắt giá nhất trên vóc dáng của Louis Phạm chính là cơ bụng số 11 lộ rõ cùng vòng eo thon gọn. Nền tảng tập luyện thể thao chuyên nghiệp nhiều năm đã mang lại cho cô một hình thể khỏe khoắn, không mỡ thừa mà rất nhiều cô gái ao ước.

Dù chiều cao khiêm tốn nhưng Louis Phạm vẫn rất nổi bật, cuốn hút.

Bên cạnh lợi thế về hình thể, thần thái tự tin và phóng khoáng trước ống kính chính là vũ khí giúp cô luôn tỏa sáng trong mọi khung hình. Cô nàng sở hữu gương mặt với các đường nét sắc sảo, dễ dàng biến hóa linh hoạt từ lối trang điểm đậm chuẩn Tây đầy quyền lực cho đến phong cách ngọt ngào, trẻ trung kiểu hot girl.

Sự tự tin này càng được tôn lên nhờ gu thời trang táo bạo và "đốt mắt" người nhìn. Louis Phạm rất chuộng những bộ cánh cắt xẻ cá tính, những thiết kế ôm sát hay các bộ bikini dây mảnh để phô diễn triệt để lợi thế vóc dáng và làn da mịn màng. Tổng thể diện mạo của Louis Phạm luôn toát ra một năng lượng tràn đầy sức sống, vừa năng động, trẻ trung lại vừa vô cùng nóng bỏng và quyến rũ.