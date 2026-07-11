HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nam ca sĩ đình đám một thời U60 đi bán cà phê ở TP.HCM khoe biệt thự tại Mỹ, vườn cây xanh trĩu quả

Hoa Bay
|

Căn biệt thự xanh mướt của nam ca sĩ đình đám một thời khiến nhiều người phải trầm trồ.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh, video ghi lại khu vườn xanh mát tại căn biệt thự riêng ở Mỹ. Nam ca sĩ hào hứng viết: "Vùng ngoại ô, tui có căn nhà xinh tuy bé nhưng nhiều cây...".

Qua những hình ảnh được đăng tải, khu vườn gây ấn tượng với không gian sạch sẽ, ngập tràn cây xanh và nhiều loại cây ăn trái đang vào mùa sai quả như chanh, lựu, quýt, bưởi... Khung cảnh yên bình, gần gũi thiên nhiên khiến nhiều người không khỏi thích thú.

Nam ca sĩ đình đám một thời U60 đi bán cà phê ở TP.HCM khoe biệt thự tại Mỹ, vườn cây xanh trĩu quả - Ảnh 1.

Nam ca sĩ đình đám một thời U60 đi bán cà phê ở TP.HCM khoe biệt thự tại Mỹ, vườn cây xanh trĩu quả - Ảnh 2.

Vườn cây trĩu quả của Đàm Vĩnh Hưng.

Bên dưới bài đăng, đông đảo khán giả để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Vườn nhà đẹp mê, thích nhất cây lựu và cây chanh"; "Nhìn khu vườn mà chỉ biết ước, trái gì cũng sai oằn cành"; "Cây nào cũng nhiều trái ngon và đẹp mắt quá anh Hưng ơi"...

Được biết, căn biệt thự của Đàm Vĩnh Hưng nằm tại thành phố Huntington Beach, quận Cam (bang California, Mỹ). Đây là nơi nam ca sĩ thường nghỉ ngơi, sinh hoạt mỗi khi có dịp lưu diễn dài ngày tại Mỹ.

Ngôi nhà mang phong cách kiến trúc cổ điển với gam màu nhẹ nhàng, tạo cảm giác ấm cúng. Phía trước là khoảng sân vườn rộng rãi được phủ xanh bởi nhiều loại cây cảnh và hoa, cùng khu vực gara riêng. Mỗi dịp Giáng sinh hay Tết, Đàm Vĩnh Hưng đều đầu tư trang trí không gian này rực rỡ, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Nam ca sĩ đình đám một thời U60 đi bán cà phê ở TP.HCM khoe biệt thự tại Mỹ, vườn cây xanh trĩu quả - Ảnh 3.

Không gian bên ngoài của căn biệt thự.

Trái ngược với vẻ ngoài mang hơi hướng hoài cổ, không gian bên trong biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại với đầy đủ tiện nghi. Nội thất sử dụng tông màu trung tính kết hợp hệ thống ánh sáng ấm áp, tạo cảm giác sang trọng nhưng gần gũi. Nam ca sĩ cũng tự tay lựa chọn và sắp đặt nhiều món đồ nội thất để thể hiện dấu ấn cá nhân.

Đàm Vĩnh Hưng tên thật là Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971. Từ một người thợ cắt tóc, anh từng bước khẳng định tên tuổi trong làng nhạc Việt nhờ chất giọng khàn đặc trưng và hàng loạt ca khúc được yêu thích. Nhiều năm qua, nam ca sĩ vẫn là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng của thị trường âm nhạc và được đông đảo khán giả gọi với biệt danh "ông hoàng nhạc Việt".

Ở tuổi U60, ngoài hoạt động nghệ thuật, Đàm Vĩnh Hưng còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh khi mở một quán cà phê mang phong cách Indochine tại khu Thảo Điền (TP.HCM). Không gian quán nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả và bạn bè trong giới nghệ sĩ.

Nam nghệ sĩ là Viện phó rao cho thuê penthouse 650m² có 8 phòng ngủ, 10 toilet, hồ bơi riêng
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Mỹ

sao Việt

showbiz Việt

Tp.HCM

biệt thự

nam ca sĩ

vườn cây

Đàm Vĩnh Hưng

ông hoàng nhạc Việt

đi bán cafe

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại