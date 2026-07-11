Nam ca sĩ đình đám một thời U60 đi bán cà phê ở TP.HCM khoe biệt thự tại Mỹ, vườn cây xanh trĩu quả

Căn biệt thự xanh mướt của nam ca sĩ đình đám một thời khiến nhiều người phải trầm trồ.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh, video ghi lại khu vườn xanh mát tại căn biệt thự riêng ở Mỹ. Nam ca sĩ hào hứng viết: "Vùng ngoại ô, tui có căn nhà xinh tuy bé nhưng nhiều cây...".

Qua những hình ảnh được đăng tải, khu vườn gây ấn tượng với không gian sạch sẽ, ngập tràn cây xanh và nhiều loại cây ăn trái đang vào mùa sai quả như chanh, lựu, quýt, bưởi... Khung cảnh yên bình, gần gũi thiên nhiên khiến nhiều người không khỏi thích thú.

Vườn cây trĩu quả của Đàm Vĩnh Hưng.

Bên dưới bài đăng, đông đảo khán giả để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Vườn nhà đẹp mê, thích nhất cây lựu và cây chanh"; "Nhìn khu vườn mà chỉ biết ước, trái gì cũng sai oằn cành"; "Cây nào cũng nhiều trái ngon và đẹp mắt quá anh Hưng ơi"...

Được biết, căn biệt thự của Đàm Vĩnh Hưng nằm tại thành phố Huntington Beach, quận Cam (bang California, Mỹ). Đây là nơi nam ca sĩ thường nghỉ ngơi, sinh hoạt mỗi khi có dịp lưu diễn dài ngày tại Mỹ.

Ngôi nhà mang phong cách kiến trúc cổ điển với gam màu nhẹ nhàng, tạo cảm giác ấm cúng. Phía trước là khoảng sân vườn rộng rãi được phủ xanh bởi nhiều loại cây cảnh và hoa, cùng khu vực gara riêng. Mỗi dịp Giáng sinh hay Tết, Đàm Vĩnh Hưng đều đầu tư trang trí không gian này rực rỡ, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Không gian bên ngoài của căn biệt thự.

Trái ngược với vẻ ngoài mang hơi hướng hoài cổ, không gian bên trong biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại với đầy đủ tiện nghi. Nội thất sử dụng tông màu trung tính kết hợp hệ thống ánh sáng ấm áp, tạo cảm giác sang trọng nhưng gần gũi. Nam ca sĩ cũng tự tay lựa chọn và sắp đặt nhiều món đồ nội thất để thể hiện dấu ấn cá nhân.

Đàm Vĩnh Hưng tên thật là Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971. Từ một người thợ cắt tóc, anh từng bước khẳng định tên tuổi trong làng nhạc Việt nhờ chất giọng khàn đặc trưng và hàng loạt ca khúc được yêu thích. Nhiều năm qua, nam ca sĩ vẫn là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng của thị trường âm nhạc và được đông đảo khán giả gọi với biệt danh "ông hoàng nhạc Việt".

Ở tuổi U60, ngoài hoạt động nghệ thuật, Đàm Vĩnh Hưng còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh khi mở một quán cà phê mang phong cách Indochine tại khu Thảo Điền (TP.HCM). Không gian quán nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả và bạn bè trong giới nghệ sĩ.