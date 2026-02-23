Đàm Vĩnh Hưng chính thức xin lỗi bằng 2 thứ tiếng

Khoảng đầu tháng 2/2026, Đàm Vĩnh Hưng khai trương quán cà phê tại khu Thảo Điền, TP. HCM với phong cách thiết kế hoài niệm, không gian xanh mát và lối kiến trúc Indochine.

Ngay từ những ngày đầu mở cửa, quán cà phê này thu hút lượng khách nhiều vượt dự kiến, trong đó có đông người hâm mộ và cả nghệ sĩ, khách mời nổi tiếng khiến tình hình phục vụ tại chỗ bị quá tải và không gian quán trở nên nhộn nhịp hơn dự tính.

Nam ca sĩ cũng tham gia trực tiếp đón khách, giao lưu và hát phục vụ người đến quán, biến “Tiệm Cà Phê Cà Pháo” thành điểm tụ tập được quan tâm trong thời gian vừa qua. Đặc biệt là những ngày đầu năm mới.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Nhận được sự ủng hộ của khán giả, Đàm Vĩnh Hưng không giấu được niềm hạnh phúc, tự hào. Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng ý thức được việc đông người đến quán gây ảnh hưởng không nhỏ đến hàng xóm.

Chính vì thế mà mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải thư xin lỗi và cám ơn bằng 2 thứ tiếng gồm tiếng Việt và tiếng Anh để gửi đến cư dân sinh sống gần quán và các doanh nghiệp lân cận.

"Hưng rất cảm ơn và cũng xin lỗi quý vị nhiều vì sự xáo động của Cà phê cà pháo với những buổi ca nhạc giao lưu dành tặng cho các khách hàng của Hưng trong dịp khai trương và Tết!

Hưng mong sẽ nhận được lòng cảm thông và lượng thứ của những người hàng xóm trân quý của Hưng nha", Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Rất nhiều cư dân mạng dành lời khen tới Đàm Vĩnh Hưng trước hành động này: "Đàm Vĩnh Hưng thật chu đáo và tinh tế"; "Đối xử văn minh khéo léo"; "Rất văn minh, chúc mừng Hưng luôn phát tài, phát lộc và lan tỏa năng lượng tích cực cho cộng đồng"... là một số chia sẻ của cộng đồng mạng.