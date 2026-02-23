"Ông hoàng nhạc Việt" đình đám một thời đi hát hội chợ, được nhiều người vây kín chụp ảnh

Đàm Vĩnh Hưng thân thiện khi giao lưu, chụp ảnh với khán giả.

Mới đây, “ông hoàng nhạc Việt” đình đám một thời – Đàm Vĩnh Hưng – thu hút sự chú ý khi đi hát tại một hội chợ hoa ở TP.HCM. Được biết, xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện, ngoài Đàm Vĩnh Hưng, chương trình còn có sự góp mặt của nhiều giọng ca nổi tiếng một thời như Phương Thanh, Vũ Hà, Phi Hùng, Cẩm Ly…

Dù sân khấu được dàn dựng khá giản dị, không có rào chắn giữa nghệ sĩ và khán giả, song theo ghi nhận, các ca sĩ vẫn biểu diễn đầy nhiệt huyết và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt.

Trong ngày Đàm Vĩnh Hưng hát, nam ca sĩ càng ghi điểm bởi sự gần gũi khi chủ động rời sân khấu, đứng sát khán giả, vừa hát vừa giao lưu. Rất đông khán giả đã ngay lập tức vây kín nam ca sĩ để chụp ảnh cùng.

Tại đây, nam ca sĩ không chỉ vui vẻ chụp ảnh cùng nhiều fan nhí mà còn hài hước nói: “Cảm ơn các ba mẹ nhé, đã ép con mình nghe nhạc Đàm Vĩnh Hưng bằng nhiều cách khác nhau. Nhiều đứa nhỏ sau này không biết chừng sẽ trở thành nghệ sĩ nổi tiếng... sau khi đụng vô chú Đàm Vĩnh Hưng đó”.

Nhiều fan nhí lên chụp ảnh cùng nam ca sĩ.

Sự gần gũi, không khoảng cách của Đàm Vĩnh Hưng nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả có mặt tại sự kiện cũng như cộng đồng mạng xem lại các clip biểu diễn của anh.

“Dễ thương, vui vẻ”; “Tuyệt vời lắm anh Hưng ơi”; “Anh hát vẫn hay dù gần 60”; “Mãi mãi là ông hoàng nhạc Việt trong lòng tôi”… là một số bình luận của người yêu mến giọng hát Đàm Vĩnh Hưng.

Không chỉ gây chú ý bởi sự xuất hiện trên những sân khấu giản dị hơn so với trước đây, thời gian qua Đàm Vĩnh Hưng còn được quan tâm khi mở quán cà phê. Nam ca sĩ đình đám một thời không ngại rũ bỏ ánh hào quang của người nổi tiếng để thử sức với vai trò doanh nhân, kinh doanh đồ uống bình dân, gần gũi với đại đa số người Việt.

Dù lựa chọn xuất hiện ở những sân khấu giản dị hay rẽ hướng sang kinh doanh, Đàm Vĩnh Hưng vẫn giữ được sức hút riêng nhờ phong cách biểu diễn máu lửa và khả năng làm chủ sân khấu hiếm có. Hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, anh xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ cá tính, luôn biết cách làm mới mình và tạo dấu ấn trong lòng công chúng.

Đàm Vĩnh Hưng sinh năm 1971, từng là một trong những giọng ca nam hàng đầu của nhạc Việt những năm 2000 với hàng loạt bản hit và liveshow quy mô lớn. Anh được khán giả ưu ái gọi là “ông hoàng nhạc Việt” nhờ phong độ bền bỉ, lượng người hâm mộ đông đảo cùng nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước. Không chỉ thành công ở vai trò ca sĩ, Đàm Vĩnh Hưng còn từng đảm nhận vị trí huấn luyện viên, giám khảo tại nhiều chương trình truyền hình, góp phần dìu dắt các thế hệ nghệ sĩ trẻ.