Hai nam ca sĩ U40 nổi tiếng hàng đầu Việt Nam mồ côi cả cha lẫn mẹ

Dịp cận Tết Nguyên đán, hình ảnh hai nam ca sĩ trẻ đình đám là Trần Quốc Thiên và Jun Phạm lặng lẽ ra nghĩa trang thăm mộ bố mẹ khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động. Ở thời điểm đang có sự nghiệp ổn định, được yêu mến và săn đón, cả hai lại có một điểm chung ít ai để ý: Đều đã mồ côi cả cha lẫn mẹ.



Trần Quốc Thiên

Sinh năm 1988 tại Đồng Nai, Trần Quốc Thiên được đông đảo khán giả biết đến khi đăng quang Quán quân Vietnam Idol 2008. Thời điểm ấy, anh gây ấn tượng với giọng hát nội lực, giàu cảm xúc và phong thái điềm tĩnh.

Ít ai biết, phía sau ánh hào quang của danh hiệu cao quý là một khoảng trống không thể lấp đầy. Mẹ của Quốc Thiên qua đời năm 2007 vì bạo bệnh. Sau này khi đã có chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí, Quốc Thiên từng bày tỏ nỗi xót xa vì những ước mơ đưa mẹ đi du lịch, ở nhà đẹp, ăn ngon... đều không thể thực hiện.

Quốc Thiên lau dọn mộ cho bố mẹ.

Hình ảnh chờ đón năm mới của nam ca sĩ.

Mẹ không còn, Quốc Thiên dành nhiều tình yêu cho bố và con đường âm nhạc. Những năm gần đây, anh gặt hái được nhiều thành công khi liên tục xuất hiện trong các chương trình âm nhạc lớn, liveshow riêng và được đánh giá cao ở sự trưởng thành trong giọng hát lẫn tư duy làm nghề.

Thế nhưng năm 2025, Quốc Thiên tiếp tục đón nhận thêm một mất mát khi bố ruột qua đời ở tuổi 68. Nhiều ngôi sao nổi tiếng đã đến động viên và đưa tễn cha Quốc Thiên về nơi vĩnh hằng.

Dịp Tết này, Quốc Thiên khiến nhiều người xúc động khi anh chia sẻ hình ảnh những ngày đầu năm bên cạnh bố mẹ mình ở nghĩa trang.

Jun Phạm

Sinh năm 1989 tại TP.HCM, Jun Phạm (tên thật Phạm Duy Thuận) được biết đến đầu tiên với vai trò thành viên nhóm nhạc 365daband – một trong những nhóm nhạc nam đình đám do Ngô Thanh Vân sáng lập. Sau khi nhóm tan rã, Jun Phạm theo đuổi con đường solo và dần khẳng định mình là nghệ sĩ đa năng: ca sĩ, diễn viên điện ảnh, tác giả sách và gương mặt quen thuộc của nhiều gameshow truyền hình.

Đằng sau hình ảnh hoạt ngôn, duyên dáng trên truyền hình là câu chuyện đời nhiều nỗi niềm. Mẹ của Jun Phạm qua đời khi anh mới 18–19 tuổi. Đó là cú sốc tinh thần lớn với chàng trai trẻ vừa chập chững bước vào đời. Trong nhiều lần chia sẻ, Jun Phạm cho biết quãng thời gian ấy anh cảm thấy lạc lõng, buộc phải trưởng thành sớm và tự học cách mạnh mẽ.

Jun Phạm bên mộ cha mẹ.

Hình ảnh đón Tết của Jun Phạm.

Tháng 6/2023, Jun Phạm tiếp tục đón nhận tin buồn khi bố ruột qua đời ở tuổi 73. "Sự ra đi của bố là mất mát lớn với tôi. Tôi vẫn nói với mọi người bây giờ mình mồ côi cả cha lẫn mẹ", Jun Phạm chia sẻ trên tờ Phụ nữ Việt Nam sau khi bố qua đời.

Tết năm nay, Jun Phạm thu hút sự chú ý khi chụp ảnh cùng mộ phần của bố mẹ cùng chia sẻ: "Năm nay, con lớn thêm một chút... vì chưa từng quên lời bố mẹ dạy!", nam nghệ sĩ viết trên Facebook. Phía dưới hàng trăm người đã vào comment, chia sẻ cũng Jun Phạm.

"Bé Thuận năm xưa nay đã trưởng thành... một người con hiếu nghĩa... ba mẹ con sẽ hài lòng lắm đó"; "Hẳn là bố mẹ bạn sẽ tự hào và an tâm về bạn lắm đó Jun Phạm. Chúc bạn năm mới bình an, có nhiều niềm vui nhé!"; "Bố mẹ Jun tự hào về Jun"; "Thương em nhiều, 1 cậu bé có trai tim ấm áp. Mong em luôn an yên và làm được những gì em mong muốn"...