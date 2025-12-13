Nam ca sĩ được Đàm Vĩnh Hưng cho 1 thứ: "Tôi rất nhớ và mang ơn anh Đàm Vĩnh Hưng"

Mới đây, tại cuộc trò chuyện với danh hài Thúy Nga, ca sĩ Nhật Linh bị tai nạn giao thông mất một cánh tay đã tiết lộ ơn nghĩa của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng với mình.

Ca sĩ Nhật Linh

Anh nói: "Sau khi tôi gặp nạn, nhiều anh em đồng nghiệp cũng đến thăm, rất đông đủ. Thậm chí, Phi Nhung và anh Ngọc Sơn, Tấn Beo tổ chức cho tôi một đêm nhạc ở sân khấu Trống Đồng để quyên góp cho tôi. Anh Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên cũng làm một đêm nhạc ở phòng trà Không Tên và trích tiền bán vé ra tặng tôi.

Thậm chí, anh Đàm Vĩnh Hưng còn tặng tôi hẳn một cánh tay giả. Tôi rất nhớ và mang ơn anh Đàm Vĩnh Hưng. Tất nhiên, cánh tay đó chỉ đeo vào cho thẩm mỹ thôi chứ không cử động được. Tôi đeo cho người ta không biết mình bị cụt tay.

Nhưng vì không phải tay của mình, không có cảm giác nên khi đi ra đường cánh tay cứ vung văng, đập vào người ta hoài. Người ta quay lại nhìn khó chịu, tôi phải xin lỗi người ta. Thế nên thôi tôi không đeo nữa, đành để nhà".

Ca sĩ Nhật Linh tâm sự thêm: "Từ lúc biết tôi mất tay là không bầu show nào mời tôi đi hát nữa, như kiểu họ sợ ngoại hình của tôi lên sân khấu không ai coi. Tôi thì vẫn còn đam mê, ngọn lửa với ca hát lắm nên suốt 10 năm qua không được hát tôi buồn lắm.

Thật ra, từ lúc gặp tai nạn, sau đúng 1 năm là tôi được lên sân khấu hát lại. Chị Bạch Lan mời tôi đi hát cho một chương trình của chị ấy nhưng sau đó gần như không có show, không ai mời show.

Khoảng 3 năm trở lại đây, sức khỏe của tôi rất yếu. Bác sĩ nói rằng cánh tay bị mất của tôi đang bị di chứng qua tim, nên tôi nằm ngủ không nằm ngửa được, cũng không nằm nghiêng qua trái được, chỉ nghiêng qua phải được thôi.

Tinh thần tôi xuống rất nhiều. Tôi tuyệt vọng lắm. Tôi không thể đi làm để kiếm tiền nuôi con cái đi học.

Nhưng đúng là ông trời không dồn ai vào đường cùng. Tôi gặp được một người cô bên Mỹ tên là Jennie Thủy Đinh. Cô đó là một nhạc sĩ rất có tâm, giúp tôi rất nhiều thứ để tôi yêu nghề trở lại. Cô là một mạnh thường quân chuyên đi giúp người. Cô giúp nhiều nhạc sĩ khác chứ không riêng gì tôi.

Mỗi tháng cô ấy đều gửi tôi tiền để đóng tiền học cho các con. Nếu không có cô thì con tôi phải nghỉ học rồi. Cái ơn đó của cô tôi không thể quên".