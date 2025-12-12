Nữ ca sĩ Bolero đắt show bậc nhất: Muốn làm 1 việc nhưng chồng không đồng ý

Mới đây, tại chương trình Ăn ngon – mặc đẹp – yêu đời, ca sĩ Bolero đắt show bậc nhất hải ngoại hiện nay là Mai Thiên Vân đã tiết lộ một bí mật ít ai biết của mình.

Mai Thiên Vân

Cô nói: "Tôi rất thích đi nhảy đầm trong club. Tất nhiên, phải mấy năm tôi mới đi club một lần, nhưng mỗi lần đi club là nhảy rất sung, nhảy hơn cả mọi người, nhảy như chưa bao giờ được nhảy.

Ban đầu mọi người rủ đi thì tôi không chịu, nhưng đến khi đi rồi thì quẩy rất sung và lại là người về sau cùng.

Về chuyện lãng mạn trong tình yêu, tôi rất thích nhảy những bài hát nhẹ nhàng cho các cặp đôi. Tôi thích cùng người yêu ôm nhau cùng nhảy những điệu nhẹ nhàng. Nhưng chồng tôi lại không bao giờ đi club và anh ấy rất mắc cỡ khi xuất hiện trong đám đông để làm như vậy.

Vì thế, tới bây giờ tôi vẫn đưa được khiêu vũ, nhảy cùng chồng. Đó là điều lãng mạn tôi rất muốn làm nhưng chưa làm được.

Tôi làm tour du lịch, mỗi lần đi tour tôi có thể làm tâm lý cho mọi người được luôn, vực dậy tâm lý cho khán giả. Ví dụ, tôi thấy cặp đôi này cằn nhằn nhau, cặp đôi kia giận nhau là tôi nói luôn.

Mai Thiên Vân và chồng

Tôi thường bảo khách của tôi rằng: "Con nói thật với cô chú, bây giờ hai người chịu đi du lịch cùng nhau và đi được với nhau như thế này là một điều hạnh phúc rồi. Con thấy hai người cùng nhảy với nhau đã là hạnh phúc lắm rồi.

Như bản thân con là ca sĩ nổi tiếng, ai cũng nói là muốn gì được đó, nhưng con rất muốn có được điều này, muốn được nhảy cùng người mình yêu như cô chú mà chưa bao giờ làm được.

Trong cuộc sống này, có những điều người ta đang có thì họ lại thấy nó bình thường, không thấy hạnh phúc. Nhưng người ngoài không có được mà nhìn vào lại thấy rất hạnh phúc vì đó là những điều họ không có được".

Tiết lộ này của Mai Thiên Vân khiến nhiều khán giả bất ngờ vì cô thường xuất hiện trong hình ảnh tà áo dài truyền thống, nữ tính, nết na thùy mị để hát dòng nhạc sở trường là Bolero, trữ tình quê hương. Từ trước tới giờ Mai Thiên Vân cũng gắn liền với hình ảnh đậm chất truyền thống, hiền dịu.