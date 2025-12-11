Nữ NSND là Phó chủ tịch: "Đó là giai đoạn kinh khủng với tôi"

Mới đây, chương trình Vietnam Interviews đã lên sóng với sự tham gia của NSND - Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM Trịnh Kim Chi.



Trịnh Kim Chi

Tại chương trình tuần này, nữ nghệ sĩ đã chia sẻ về con đường vào nghề của mình. Theo đó, vào năm 1994, Trịnh Kim Chi đang học ở trường Sân khấu, khoa Diễn viên năm thứ hai và quyết định đi thi hoa hậu theo lời mời của báo Tiền Phong.

Cô phải xin trường cho nghỉ hai tuần để tham gia cuộc thi này. Song song đó, cô còn đi đóng phim Thời thơ ấu của đạo diễn Lê Văn Duy.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Trịnh Kim Chi phải chạy từ Sài Gòn ra Hà Nội thi hoa hậu rồi lại xuống Kiên Giang để quay phim.

Cô nói: "Đó là giai đoạn kinh khủng với tôi. Tôi còn quá trẻ nên việc chạy show là điều không thể tưởng tượng nổi. Thời gian với tôi vô cùng áp lực khi vừa thi một cuộc thi lớn, lại phải vừa chạy về trường học rồi chạy xuống Kiên Giang quay phim.

Tất nhiên, trước sau gì tôi cũng vượt qua thôi nhưng thời gian đó để lại cho tôi nhiều kỷ niệm, áp lực. Tuy nhiên, những áp lực đó giúp tôi lớn hơn, trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong suy nghĩ. Tuổi thanh xuân của tôi rất nhiều kỷ niệm.

Sau cuộc thi hoa hậu đó, tôi còn lấn sân thời trang, làm người mẫu ảnh. Tôi làm các chương trình thời trang như Một thoáng Sài Gòn, Duyên dáng Việt Nam… Tôi tham gia rất nhiều chương trình thời trang. Tôi cũng có danh hiệu nên được nhiều chương trình mời.

Ngày đó, không có trường lớp nào để chỉ tôi cách đi đứng thế nào, tạo dáng ra sao. Tất cả mọi cái tôi đều phải tự học. Tôi xem các chương trình nước ngoài và cứ ở nhà đứng trước gương để tự chỉnh dáng đi cho mình.

Ngay cả lúc bước lên sân khấu thi hoa hậu tôi cũng dùng bản năng. Hồi đó, cuộc thi rất quy mô, chỉn chu, kỹ lưỡng từng chút một, chỉ thiếu người huấn luyện như bây giờ. Các bạn bây giờ rất sung sướng ở chỗ có người hướng dẫn đến nơi đến chốn còn chúng tôi hồi đó không có.

Vì thế, chúng tôi rất ngây ngô, bối rối khi bước ra sân khấu, khá thiệt thòi. Tôi tự thân vận động và cố gắng hết mình để tỏa sáng".

Trịnh Kim Chi là một nữ nghệ sĩ đa tài và tận tâm của làng giải trí Việt Nam, được công chúng yêu mến qua nhiều vai trò khác nhau. Cô nổi tiếng từ sau khi đoạt danh hiệu Á hậu Việt Nam 1994, mở ra con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Trên sân khấu kịch và màn ảnh, Trịnh Kim Chi đã khẳng định tên tuổi bằng khả năng diễn xuất chắc chắn, thể hiện thành công nhiều loại vai từ bi kịch đến hài kịch. Cô là một trong số ít nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND.

Ngoài diễn xuất, cô còn tích cực trong vai trò đạo diễn và nhà sản xuất kịch, góp phần duy trì và phát triển sân khấu kịch nói. Sân khấu kịch riêng của cô là nơi ươm mầm cho nhiều tài năng trẻ. Trịnh Kim Chi còn tham gia giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ diễn viên kế cận. Dù trải qua nhiều thăng trầm, cô vẫn giữ vững ngọn lửa đam mê với nghề. Nữ nghệ sĩ luôn được xem là hình mẫu về sự lao động nghiêm túc và tình yêu sâu sắc với nghệ thuật.