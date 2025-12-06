Lý Nhã Kỳ đeo kim cương tiền tỷ hội ngộ Đàm Vĩnh Hưng

Mới đây, show thời trang của NTK Đỗ Long đã diễn ra với sự góp mặt của nhiều ngôi sao hàng đầu. Trong đó, gây chú ý phải kể đến sự xuất hiện của diễn viên – doanh nhân Lý Nhã Kỳ.

Lý Nhã Kỳ dù đã ở tuổi U50, vẫn khẳng định vị trí thời trang của mình. Bộ cánh lần này cô mặc lấy cảm hứng từ vẻ đẹp quyền uy và bí ẩn của giới quý tộc Trung Đông, được cho là đạt tới chuẩn mực của Power Dressing trên thế giới.

Lý Nhã Kỳ và nhà thiết kế Đỗ Long

Trang phục ôm sát cơ thể theo phom dáng cổ điển châu Âu, đuôi cá cùng thiết kế lệch vai, kết hợp với dải khăn choàng cùng tông, được tạo kiểu khéo léo phủ qua đầu và kéo dài quét đất.

Theo NTK Đỗ Long, đây là cách mà những biểu tượng thời trang Hollywood và các Sheikha (nữ thành viên trong hoàng tộc hoặc người phụ nữ quyền lực trong xã hội Hồi giáo) thể hiện vị thế thông qua trang phục, không cần lời nói, chỉ cần phong thái và sự lựa chọn tinh tế.

Chưa dừng lại ở đó, Lý Nhã Kỳ còn đeo trang sức được làm từ kim cương và đá quý. Cô nói: "Tôi muốn tái hiện phong thái hiện đại, quyền lực của Cate Blanchett hay sự tinh tế, sang trọng của Nicole Kidman và Blake Lively".

Về show thời trang của mình, NTK Đỗ Long cho biết: "Nó mang hơi thở hiện đại nhưng vẫn đậm chất quý phái, kết hợp tinh tế giữa phom dáng Âu châu và những chi tiết trang trí thủ công cầu kỳ.

Những thiết kế được trình diễn không chỉ là quần áo, mà còn là nghệ thuật, mỗi bộ trang phục đều kể một câu chuyện về sự tự tin và phong thái vương giả. Giữa một rùng sao, Lý Nhã Kỳ xuất hiện trong bộ cánh đen của tôi đã trở thành điểm nhấn của chương trình".

Lý Nhã Kỳ hội ngộ Đàm Vĩnh Hưng

Tại sự kiện này, Lý Nhã Kỳ còn có dịp hội ngộ Đàm Vĩnh Hưng, thu hút truyền thông và báo giới. Cả hai không chỉ trò chuyện về nghệ thuật và phong cách mà còn chia sẻ những trải nghiệm cá nhân trong làng giải trí và thời trang.