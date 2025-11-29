Nam NSƯT 61 tuổi chưa lấy vợ sinh con: "Tôi bỏ hết thói hư tật xấu đó rồi"

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, MC Nguyên Khang đã tiết lộ chuyện nghệ sĩ Việt Hương giận thầy mình là nghệ sĩ ưu tú Minh Nhí.

Việt Hương nghe vậy liền lên tiếng: "Không phải tôi giận thầy. Tôi chưa bao giờ dám giận thầy Minh Nhí. Chỉ là mỗi lần thầy nhắc tới thì tôi lại lẫy, giống như kiểu con cái trong nhà bì tị nhau, nghĩ thầy thương đứa kia hơn tôi.

Nhưng việc gì thầy bảo tôi đều làm, chưa bao giờ dám giận mà không làm. Ngay cả ngày sinh nhật năm nào tôi cũng nhắn tin chúc mừng, rồi ngày 20/11, ngày giỗ Tổ, ngày Tết… tôi đều đặn nhắn tin cho thầy. Dù thầy ở nước nào, đi đâu thì tôi cũng phải nhắn tin chúc mừng thầy đầy đủ.

Tôi đi với thầy quá lâu rồi, tới tuổi này rồi, nếu bảo kể ra những điều không hài lòng về thầy thì ê hề, nhiều lắm. Bây giờ bảo tôi kể ra thì không có đủ thời gian đâu, để dịp khác.

Chỉ có một điều gần đây nhất tôi thấy mọi người đều sửa được nhưng riêng thầy Minh Nhí thì không. Ví dụ, anh Hữu Châu bỏ được hút thuốc rồi nhưng thầy Minh Nhí nhất quyết không bỏ.

Tôi rất lo lắng cho thầy Minh Nhí vì thói quen xấu này. Giờ thầy già rồi, đổ bệnh một cái thì còn ai ngoài tôi, làm gì có ai khác.

Thậm chí, tôi còn lên sẵn mọi kế hoạch, con đường cho thầy Minh Nhí lúc về già. Tôi tự nghĩ sẵn rằng khi thầy về già đổ bệnh thì tôi chăm thầy ra sao, mướn người như thế nào, lo từ đâu tới đâu, lo ra sao.

Tôi lo cho ông thầy này lắm, nên cứ đi kè kè theo thầy nhắc không hút thuốc nhưng nói nhiều quá thì thầy khó chịu, cọc tính. Đã thấy thầy còn không chịu uống nước lọc, cứ phải uống chè tàu đậm. Nhiều khi tôi thấy thầy căng thẳng, vừa đứng nói vừa uống cả một ly trà to đùng trong khi chiều tối rồi. Tôi bảo thầy cho thêm nước lọc vào pha loãng ra mà uống nhưng thầy không chịu.

Thấy thầy ngồi nhiều, tôi cũng nhắc để thầy hoạt động, đi lại, thể dục. Tôi chỉ mong muốn ông thầy này giữ gìn sức khỏe để tôi đỡ khổ nếu thầy đổ bệnh".

Nghệ sĩ Minh Nhí lên tiếng: "Việt Hương đang lo cho hiện tại và tương lai của ông thầy này thôi. Tôi đã bỏ rất nhiều thứ không tốt thời trẻ. Tôi bỏ đi vũ trường, đi đêm, uống bia rượu tới sáng. Hồi trẻ ngày nào tôi cũng như vậy, nhưng bây giờ tôi bỏ hết thói hư tật xấu đó rồi. Tôi không giao du tụ tập, tối làm việc xong về nhà". Hiện tại, ở tuổi 61 nghệ sĩ Minh Nhí vẫn chưa lấy vợ, chưa có con.