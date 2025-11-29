Nam NSƯT nuôi cả đàn gà ở Mỹ như làng quê Việt Nam, âu yếm gọi là "con"

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long đã chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống thường nhật của anh tại Mỹ.

Kim Tiểu Long tại vườn nhà

Trong thời gian không đi diễn, nam nghệ sĩ chủ yếu chăm sóc và chơi cùng con trai. Anh cũng dọn dẹp, chăm nom nhà cửa.

Trong clip là cảnh Kim Tiểu Long đang cho đàn gà trong vườn nhà ăn. Anh tỏ ra thích thú, gọi gà là "con": "Các con có ăn bánh không ba cho? Ăn đi con! Ăn đi rồi lên chuồng ngủ nha! Gà này trông nhỏ nhỏ mà đẻ dữ lắm. Các con không được đánh lộn nhau nha".

Nam nghệ sĩ còn bế một con gà lên tay và khoe với khán giả: "Dễ thương không? Dễ thương quá trời! Nhỏ xíu vậy mà đẻ dữ trời.

Tôi về Việt Nam từ lúc mấy con còn nhỏ, lúc về lại Mỹ đã lớn tướng như thế này nhưng vẫn nhớ tôi. Lúc tôi về nhà các con đã ùa ra, chạy bu tới tôi đón tôi. Tối ngày các con còn vào phòng chơi với tôi.

Cả ngày tôi cho ăn nên các con béo múp. Nhìn thương lắm! Em đẹp mà dễ thương lắm, lúc mới nở từ trứng ra nhỏ xíu mà giờ lớn thế này rồi".

Qua cách nói chuyện với đàn gà, có thể thấy Kim Tiểu Long rất yêu động vật và nuôi gà trong nhà để thư giãn, xả stress vì anh là người ăn chay trường, không ăn thịt.

Nhiều khán giả tỏ ra thích thú khi thấy Kim Tiểu Long nuôi cả đàn gà ta trong vườn nhà, dù ở Mỹ nhưng cảnh vật lại không khác gì ở làng quê Việt Nam.

Sau khi gặt hái nhiều thành công rực rỡ tại Việt Nam với nghệ thuật Cải lương, Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tiểu Long đã chuyển sang định cư tại Mỹ để tìm kiếm những cơ hội mới và lấy vợ, sinh con.

Cuộc sống của anh tại đây vẫn gắn liền với sân khấu, nhưng chủ yếu là biểu diễn phục vụ kiều bào trong các chương trình văn nghệ hải ngoại và các sự kiện cộng đồng.

Anh thường xuyên tham gia các tour lưu diễn khắp các tiểu bang, gặp gỡ khán giả thân thương. Ngoài ca hát và diễn cải lương, Kim Tiểu Long còn phát triển thêm các hoạt động kinh doanh và kênh YouTube/mạng xã hội cá nhân để duy trì tương tác với người hâm mộ. Dù sống xa quê hương, anh vẫn giữ trọn vẹn niềm đam mê và nỗ lực lan tỏa nét đẹp của nghệ thuật cải lương truyền thống.