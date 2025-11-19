Ngọc Sơn bịt mắt làm 1 việc trong biệt thự dát vàng, khách nước ngoài trầm trồ

Mới đây, danh ca Ngọc Sơn đã dẫn một đoàn khách vào tham quan biệt thự dát vàng nằm ở trung tâm TP.HCM của mình. Đoàn khách có cả người nước ngoài tỏ ra trầm trồ và choáng ngợp trước biệt thự nguy nga, bề thế như lâu đài của Ngọc Sơn. Nơi đây lát đá cẩm thạch, bày rất nhiều đồ đắt tiền trị giá hàng trăm triệu như bàn ghế gỗ đồng kỵ trạm trổ tinh xảo, ngà voi, tượng, lư đồng…

Ngọc Sơn và đoàn khách nước ngoài

Ngọc Sơn không ngần ngại khoe với đoàn khách chiếc xe đạp cũ han rỉ nhưng gắn bó với anh từ thời cơ hàn, được anh treo trang trọng trên tường nhà, ở vị trí trung tâm, còn có hẳn hai bình đá cẩm thạch lớn đặt hai bên.

Điều đó cho thấy, Ngọc Sơn là người hoài niệm và rất yêu quý chiếc xe đạp này. Bên dưới xe đạp là chiếc đàn guitar cũ, cũng gắn với Ngọc Sơn từ thưở mới bắt đầu sự nghiệp.

Tiếp đó, Ngọc Sơn dẫn mọi người vào phòng khách và tự tay ngồi chơi một bản nhạc piano, với ngón tay đánh phím đàn điêu luyện, linh hoạt, khiến ai nấy đều thán phục.Không chỉ ca hát, Ngọc Sơn còn giỏi nhạc lý, chơi được nhiều loại nhạc cụ như guitar, piano. Nhờ đó, anh sáng tác rất hay.

Là một người con hiếu thảo, Ngọc Sơn treo nhiều hình mẹ trong nhà. Trong đó có một bức hình lớn chụp anh đang quỳ trước mẹ treo trong phòng khách. Đây là cách để Ngọc Sơn bày tỏ tình cảm và tưởng nhớ người mẹ quá cố.

Không những vậy, Ngọc Sơn còn để cả hình Bác Hồ trong phòng khách, thể hiện lòng yêu nước nồng nàn. Anh cũng giới thiệu về Bác Hồ với vị khách nước ngoài.

Ngọc Sơn cũng rất đam mê thể thao, đặc biệt là bộ môn bóng bàn. Vì thế, anh tậu hẳn một bàn chơi bóng để trong nhà. Ấn tượng nhất là cảnh Ngọc Sơn trổ tài bịt mắt đánh bóng bàn không trượt phát nào, khiến các khách nước ngoài phải liên hò la vì bất ngờ.

Danh ca Ngọc Sơn còn chia sẻ về đam mê chơi bóng bàn của mình: "Thực sự đam mê bóng bàn đã vô trong máu tôi rồi. Cứ nghe thấy tiếng đánh cốc cốc của trái bóng là đã cái lỗ tai lắm rồi!".

Sau khi lên Sài Gòn để ca hát ở những năm cuối thập niên 80, danh ca Ngọc Sơn đã lân la đến những câu lạc bộ bóng bàn để xin tập luyện và giao đấu. Câu lạc bộ mà Ngọc Sơn hay đến đánh nhất chính là đội CA.TPHCM, một đội bóng rất mạnh khi ấy với những tay vợt tuyển thủ như Nguyễn Vinh Hiển, Lý Minh Triết, Trương Hải Lam... và mọi người đã rất ngạc nhiên với tài năng, sự bình dị của anh.

Mỗi khi rảnh rỗi, Ngọc Sơn tự mình chạy chiếc mô tô và mặc áo ba lỗ đến đội CA.TPHCM xin đánh giao lưu. Ngoài những tuyển thủ mạnh khiến nam danh ca không thể có được chiến thắng, thì nhiều tay vợt trẻ của đội khi đó đều phải thất bại trước một Ngọc Sơn có lối đánh mạnh mẽ, nhanh nhẹn và rất "quái".