Chế Linh khoe khoảnh khắc hiếm có trong nhà thờ Tổ của Hoài Linh: "Khó quên"

Mới đây, danh ca Chế Linh đã về Việt Nam thăm gia đình và anh em bạn bè, đồng nghiệp.



Chế Linh

Trong lần về nước này, nam danh hài có dịp tới thăm nhà thờ Tổ của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, một người đàn em ông quý mến. Được biết, cách đây vài tháng khi Hoài Linh qua Mỹ cũng mời Chế Linh đi thăm mộ các đồng nghiệp đã khuất.

Tại nhà thờ Tổ của Hoài Linh, danh ca Chế Linh tỏ ra vô cùng hào hứng, thoải mái và vui vẻ vì được ở trong một không gian yên bình, đậm chất Việt Nam truyền thống.

Ông nói: "Đằng sau tôi là một cây mai rất đẹp, không khí ở đây rất trong lành. Tôi tới đây để tìm một khung cảnh dễ chịu, lâu lâu lại có tiếng gà gáy, chó sủa, nghe rất vui".

Dù đã ở tuổi ngoài 80 nhưng danh ca Chế Linh vẫn rất khỏe mạnh, trẻ trung và nhiều năng lượng. Nam danh ca còn chạy vào khu vườn cây rậm rạp trong nhà thờ Tổ của Hoài Linh để vặt lá cây về ăn.

Ông không ngại xắn quần, xắn áo, để lộ những khoảnh khắc bình dị, đời thường, chất phác của mình và gọi đây là "những chuyện bình thường nhưng khó quên". Ông như được trẻ ra hàng chục tuổi và hồn nhiên như một đứa trẻ.

Chế Linh vừa vặt lá cây vừa liên tục suýt xoa và nói: "Thưa quý vị, trong khu vườn này tôi thấy nhiều cây cóc, lá rứng, rau sạch không thuốc thang gì.

Đây là lá cây cóc nhưng chưa có trái. Trời ơi! Nó thơm gì đâu, thơm quá trời! Lại còn có cả lá xoài nữa. Lá xoài này mà cuốn bánh tráng thì ngon kinh khủng. Chỉ còn lá mận nữa là ăn ngon lành.

Ở đây còn có cả trái vả nữa. Tôi sẽ đi kiếm trái vả để ăn. Trái vả chỉ ở vùng Huế mới có thôi nhưng ở đây cũng có.

Chủ nhân khu vườn này là Hoài Linh chắc sẽ buồn lắm khi thấy tôi ngắt những ngọn cây này về ăn, nhưng phải ngắt nó mới sống khỏe được. Đừng sợ nó chết, chết tôi đền cho dù không biết lấy gì để đền".

Sau khi hái lá cây xong, Chế Linh đi tìm cây vả để hái trái vả về ăn và cũng rất hào hứng. Ông nói: "Cái này mà có mắm tôm chua ăn cùng thì ngon phải biết. Tôi như nhà quê chết đói, vào đây thấy nhiều cây ngon quá".

Một lúc sau, Chế Linh thích thú ra thềm nhà thờ Tổ ngồi ôm hai con chó cảnh của Hoài Linh. Có thể thấy, nam danh ca rất thích những cảnh giản dị, dân dã, đậm chất Việt Nam vì gợi về ký ức thời thơ ấu cho ông.