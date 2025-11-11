Nghệ sĩ Trung Dân nói thẳng mặt đàn em: "Tôi không biết bạn đem tiếng cười ở đâu"

Mới đây, chương trình Chinh phục đam mê đã lên sóng với sự tham gia của NSƯT Kim Phương, NSND Kim Xuân, nghệ sĩ Trung Dân và NSƯT Đức Thịnh trong vai trò giám khảo. Chủ đề của tuần này là "Đêm của nụ cười", các thí sinh đã mang đến những tiết mục đầy cảm xúc, xen lẫn là những nụ cười dành cho khán giả.



Các giám khảo chương trình

Với tư cách là giám khảo khách mời, NSƯT Kim Phương cho biết: "Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ các diễn viên trẻ qua những lời góp ý thẳng thắn để các thí sinh làm tốt hơn khi theo nghề.

Đồng thời, nữ nghệ sĩ gạo cội xem việc giữ vai trò giám khảo là cơ hội để giao lưu, học hỏi nhiều điều ở các diễn viên trẻ.

Tôi muốn học những điều mới mẻ và tươi mát từ các thế hệ diễn viên trẻ hiện nay. Cũng muốn đưa ra những góp ý từ kinh nghiệm bản thân để giúp các em tốt hơn".

Mở đầu tập mới là tiết mục "Giọt nước mắt muộn màng" của thí sinh Minh Huy. Nghệ sĩ Trung Dân xem xong nói thẳng mặt thí sinh: "Trong câu chuyện này, tôi không biết bạn đem tiếng cười ở đâu. Tôi xem mà không biết nên cười chỗ nào. Bạn diễn bi thì khá tốt nhưng yếu tố hài cần thiết lại chưa có. Tôi nghĩ đây là tiết mục chưa trọn vẹn theo chủ đề 'Đêm của nụ cười' tuần này".

Trung Dân

NSƯT Kim Phương bày tỏ sự đồng tình với lời nhận xét của nghệ sĩ Trung Dân: "Nếu tiết mục của Minh Huy dự thi về chủ đề bi kịch có lẽ sẽ thắng lớn nhưng với đêm thi về nụ cười, Minh Huy đã thua vì tiết mục khá nặng nề. Tuy nhiên, tôi vẫn đánh giá cao khả năng diễn xuất của đàn em nhờ khả năng nhập vai.

Thí sinh Khánh Linh với tiết mục "Ai sợ ai hơn" mang màu sắc khá ma mị, hài hước.

NSND Kim Xuân nói: "Tôi cười liên tục vì mảng miếng các diễn viên trẻ thể hiện trong tiểu phẩm. Tôi thấy tiểu phẩm này rất vui, và phù hợp với tuổi của các cháu. Bạn diễn tốt và mang đến hình ảnh rất dễ thương.

Tuy nhiên, đây là tiểu phẩm để dự thi, nên những mảng miếng hài nên do Khánh Linh diễn nhiều hơn. Nhưng tôi thấy bạn trợ diễn đang có nhiều đất diễn và mảng miếng nhiều hơn bạn".

Kim Xuân

Thí sinh tiếp theo là Thoại Trân với tiết mục "Chuyện tốt giữa đời thường".

NSƯT Kim Phương nói thẳng: "Tôi khá khó chịu khi những giây đầu tiểu phẩm Thoại Trân vào vai một cô bé nhưng tính cách khá kỳ lạ. Tuy nhiên, sau đó người xem mới hiểu được nhân vật là cô bé có vấn đề về tâm lý.

Tôi đề nghị Thoại Trân nên nói rõ về nhân vật khi mở đầu tiết mục. Tôi khen bạn vì bạn biết đổi cảm xúc nhân vật liên tục, diễn tốt nhưng vẫn chưa phù hợp với chủ đề về tiếng cười của tuần này.

Thật sự làm tiểu phẩm về nội dung cười khó lắm. Muốn tìm một kịch bản mười mấy phút mà chọc cười khán giả thì rất khó. Một diễn viên 'độc', diễn viên 'mùi' có thể rất dễ, các bạn có thể học được. Nhưng một diễn viên đóng hài thì cần nhất là phải có duyên bẩm sinh. Hài là khó nhất với tôi".