Nữ ca sĩ bị u tuyến giáp: U40 xinh đẹp sau 6 năm làm mẹ đơn thân

Sau cánh cửa hôn nhân tan vỡ vào năm 2018, Trương Quỳnh Anh đã bước vào một hành trình mới đầy thử thách nhưng cũng rạng rỡ: Hành trình làm mẹ đơn thân.

Trải qua 6 năm, từ những ngày đầu tủi thân, lo lắng đến một người phụ nữ U40 độc lập, xinh đẹp và an yên, câu chuyện của cô không chỉ là sự nỗ lực mà còn là nguồn cảm hứng về bản lĩnh và tình mẫu tử kiên cường.

Trương Quỳnh Anh và Tim

Tự bỏ đói bản thân và mua nhà riêng sau ly hôn

Trương Quỳnh Anh và ca sĩ Tim từng là một cặp đôi tốn nhiều giấy mực của báo chí với chuyện tình nhiều sóng gió nhưng cũng đầy lãng mạn. Tuy nhiên, sau nhiều năm chung sống và có với nhau cậu con trai chung - bé Sushi (tên thật Cát An), cả hai chính thức xác nhận ly hôn vào năm 2018.

Những ngày đầu sau đổ vỡ, Trương Quỳnh Anh thừa nhận đã có lúc cô phải đối diện với sự vất vả, tủi thân và cả những áp lực từ dư luận. Cô từng phải vượt qua giai đoạn stress nặng nề, thậm chí tự bỏ đói bản thân vì lo sợ ngoại hình sau sinh không còn giữ được sự cuốn hút của một nghệ sĩ.

Sau ly hôn, dù đã chia tay, Trương Quỳnh Anh và chồng cũ từng chọn cách tiếp tục sống chung nhà một thời gian vì muốn con trai vẫn nhận được sự chăm sóc đầy đủ từ cả bố và mẹ.

Quyết định này xuất phát từ tình yêu thương vô bờ bến dành cho con, nhưng về lâu dài, nữ ca sĩ nhận ra điều đó vô tình cản trở cuộc sống riêng và sự phát triển của cả hai.

Đến khoảng năm 2020, Trương Quỳnh Anh chính thức đưa con trai dọn ra khỏi nhà chung, tự mua một căn hộ mới và bắt đầu cuộc sống hoàn toàn độc lập của hai mẹ con tại TP.HCM. Đây là một bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự tái sinh mạnh mẽ của cô, khẳng định bản lĩnh tự chủ và khát khao tạo dựng một "góc bình yên" riêng cho mẹ và con trai.

Trương Quỳnh Anh và con trai

Con trai là động lựa chữa lành lớn nhất

Trong suốt 6 năm qua, bé Sushi chính là điểm tựa và động lực lớn nhất giúp Trương Quỳnh Anh đứng vững và sống tích cực hơn.

Nữ ca sĩ may mắn khi cả hai bên gia đình đều giữ mối quan hệ văn minh, cùng nhau chia sẻ việc nuôi dạy con. Mặc dù cô là người trực tiếp chăm sóc con nhiều hơn, bé Sushi vẫn thường xuyên gặp gỡ và đi chơi với bố. Sự đồng lòng này đã giúp Sushi lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn, trở thành một cậu bé ngoan, hiểu chuyện và vô cùng tình cảm.

Trương Quỳnh Anh tự hào chia sẻ về con trai trên tờ Kiến Thức: "Con trai là động lực giúp tôi đứng dậy sau những tổn thương, sống tích cực hơn và cố gắng mỗi ngày".

Cuộc sống của hai mẹ con diễn ra khá bình dị và gắn bó. Đặc biệt là trong thời gian giãn cách xã hội, cô dành nhiều thời gian hơn để cùng con nấu ăn, xem phim, tập thể dục và tâm sự. Sushi, dù là con trai, nhưng rất gần gũi với mẹ.

Nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, cho thấy một cuộc sống làm mẹ đơn thân đầy ý nghĩa và tiếng cười. Cát An càng lớn càng trở nên chững chạc, hiểu được những khó khăn của mẹ và thỉnh thoảng còn "động viên" mẹ mở lòng tìm kiếm một người bạn trai mới.

Tái xuất showbiz và trưởng thành sau biến cố bệnh tật

Sau ly hôn, Trương Quỳnh Anh không chỉ thay đổi về phong cách mà còn có sự đầu tư mạnh mẽ hơn cho sự nghiệp. Cô trở lại showbiz với hình ảnh trưởng thành, quyến rũ và năng động hơn.

Nữ ca sĩ hoạt động tích cực ở nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên và MC, tham gia nhiều dự án phim ảnh, gameshow và phát hành các sản phẩm âm nhạc mới.

Tuy nhiên, trong hành trình này, Trương Quỳnh Anh cũng phải đối mặt với một biến cố lớn về sức khỏe khi phát hiện và điều trị u tuyến giáp.

Cô gọi đây là "cú tát tỉnh thức" giúp cô nhận ra giá trị của sức khỏe. Sau ca phẫu thuật, nữ diễn viên học cách sống chậm lại, tập thiền, ăn uống lành mạnh và biết yêu thương chính bản thân mình nhiều hơn. Sự hồi phục nhanh chóng và tinh thần tích cực đã giúp cô trở lại với công việc một cách mạnh mẽ nhưng điềm tĩnh.

Trải qua 6 năm độc thân, Trương Quỳnh Anh vẫn giữ thái độ lạc quan và không đặt nặng chuyện tình cảm mới. Dù được bạn bè, đồng nghiệp giới thiệu, mai mối, cô vẫn lựa chọn tập trung cho công việc và chăm sóc con.

Nữ ca sĩ khẳng định cô không mất niềm tin vào tình yêu, nhưng tin rằng mọi việc đều do duyên số.

Mới đây, khi tham gia chương trình truyền hình, khi nghe đàn chị Thu Thủy xúc động nhắc đến hành trình làm mẹ đơn thân và mong cô tìm được người đàn ông yêu thương, Trương Quỳnh Anh đã bật khóc.

Cô thổ lộ mong muốn tìm được một người bạn trai chân thành, tình cảm, thông minh và quan trọng nhất là phải yêu thương con trai cô thật lòng.

Ở tuổi U40, Trương Quỳnh Anh ngày càng rạng rỡ, độc lập về kinh tế và có một sự nghiệp ổn định. Cô đã chứng minh được rằng, phụ nữ không cần phải dựa dẫm vào đàn ông để tìm thấy hạnh phúc.

Hạnh phúc của Trương Quỳnh Anh hiện tại là sự an yên, là nụ cười rạng rỡ của con trai và sự tự chủ trong cuộc sống.

Hành trình làm mẹ đơn thân 6 năm của Trương Quỳnh Anh là một câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực của người phụ nữ dám đối diện với sự đổ vỡ, biết yêu thương và đặt con cái lên trên hết.

Từ một cô ca sĩ - diễn viên nhí nhảnh, cô đã trở thành một bà mẹ đơn thân bản lĩnh, tự tin và rạng ngời, khẳng định vị thế của mình trong cuộc sống và trong lòng khán giả.