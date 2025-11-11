Hari Won nói thẳng Trấn Thành: "Bớt nói lại được không, nói nhiều quá!"

Mới đây, chương trình AI là ai? đã lên sóng với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như Trương Quỳnh Anh, Trịnh Thăng Bình, Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều, Uyển Ân và Thuận Nguyễn.

Hari Won giả làm song trùng AI của Trương Quỳnh Anh

Tại chương trình tuần này, Trương Quỳnh Anh phải đối diện với phiên bản song trùng của chính mình được làm từ AI, do một nữ nghệ sĩ khác đứng sau đóng giả.

Ngay khi bản song trùng AI này xuất hiện, ai cũng bất ngờ. Không ai biết nghệ sĩ đứng sau bản song trùng AI của Trương Quỳnh Anh là ai. Đến Trấn Thành cũng ngơ ngác: "Ai vậy? Sao giống ca sĩ Hà Nhi vậy?".

Bản song trùng AI tỏ ra khá thân thiết với Trấn Thành, vừa xuất hiện đã nhắc thẳng: "Trấn Thành bớt nói lại được không, nói nhiều quá. Mọi người bớt nói lại, tôi sẽ bóc từng người một, tôi đang nghiêm túc".

Ngay lập tức, Trấn Thành đã đoán ra được đây chính là Hari Won vì phong cách nói chuyện vô cùng quen thuộc với anh. Anh lên tiếng nhắc nhở: "Trên đời này có những người đừng bao giờ đi nhái giọng người ta, nghe là biết ngay. Trên đời này, muốn làm AI đóng giả người khác thì đừng cười nhiều, đừng có kiểu ai nói gì cũng cười, cũng đừng trợn mắt".

Ali Hoàng Dương cũng đoán được là Hari Won nhưng không chắc chắn nên hỏi han thêm để có thêm dữ liệu.

Lúc này, phiên bản AI tiết lộ về các nghệ sĩ khách mời: "Tôi biết chị Thu Thủy. Chị Thu Thủy là kiểu mà ai không biết sẽ tưởng rất lạnh lùng, nhưng chị lại rất ấm áp. Tôi có gặp chị Thu Thủy trong một show, lúc đó tôi bị tai nạn và được chị Thu Thủy quan tâm, hỏi han".

Trấn Thành nghe vậy liền hỏi: "Bà gặp chị Thu Thủy hồi nào?". Ngay lập tức, bản song trùng AI nhắc: "Để tôi nói hết, MC bớt nói lại".

Trấn Thành nghe cách nói chuyện quen thuộc, lập tức khẳng định là Hari Won và nhận định: "Không ai dám nói với tôi bằng giọng đó. Tôi nghe là biết ngay rồi, đừng giả người khác làm gì. Có những người không thể giả được ai. Đây là AI dở nhất chương trình, vừa thở ra tôi đã biết là ai".

Biết đã lộ, Hari Won liền bày tỏ: "Huỳnh Trấn Thành, tôi thấy dạo này anh mập lên. Nhưng dù anh mập hay không, tôi vẫn yêu anh". Câu nói này khiến ai cũng trầm trồ trước tình cảm Hari Won dành cho Trấn Thành.

Cuối cùng, Hari Won xuất hiện và ôm chặt Trấn Thành.