Nữ danh ca 67 tuổi: "Cả một xe của đài truyền hình vào tận nhà tôi"





Mới đây, tại chương trình Bước chân dĩ vãng trên The Jimmy TV, danh ca Bảo Yến đã chia sẻ về bước đầu sự nghiệp của mình.

Bảo Yến và Nhã Phương

Cô nói: "Ba tôi là nhạc sĩ Thủy Triều, từng lên đài truyền hình biểu diễn và tổ chức chương trình ca nhạc.

Vì thế, từ nhỏ tôi và Nhã Phương em gái tôi đã được ba chỉ dạy, hướng dẫn ca hát, trình diễn. Do đó, từ trẻ tôi đã dạn dĩ khi lên truyền hình. 15 tuổi, tôi được ba đưa ra Đà Nẵng để biểu diễn cho một số câu lạc bộ, nên quen với sân khấu từ sớm.

Ngày đó, cứ mỗi tháng ba tôi có một show nhạc Thủy Triều ở Cần Thơ. Tôi cũng từng đòi ba cho tôi lên Sài Gòn để được hoạt động ca nhạc nhiều hơn, ở dưới quê không sôi động bằng. Ba bảo tôi cứ ráng học đỗ tú tài đi rồi cho lên Sài Gòn.

Mẹ tôi cũng hoạt động văn nghệ nhưng chỉ trong gia đình Phật tử ở Huế, hát cho các hòa thượng, đại đức nghe. Mẹ tôi có hát nhưng không đi hát chuyên nghiệp như tôi.

Ba tôi người Quảng Trị nhưng sinh ra tôi ở Huế. Vì cuộc sống nên từ lúc tôi còn nhỏ gia đình tôi đã chuyển vào Cần Thơ sống. Nhờ đó tôi có cơ hội lên Sài Gòn lập nghiệp.

Năm tôi 22 tuổi, đài truyền hình có tổ chức một cuộc thi ca nhạc. Tôi không đi thi nhưng bảo Nhã Phương đi thi vì giọng Nhã Phương sáng, hợp với âm nhạc thời đó. Giọng tôi u tối, u buồn nên không hợp.

Y rằng Nhã Phương đi thi đậu huy chương vàng. Lúc đó, cả một xe của đài truyền hình vào tận nhà tôi để tìm hiểu. Ba mẹ tôi thấy thế mới giới thiệu sang cả tôi. Đài truyền hình biết được mới bốc cả hai chị em tôi vào đài truyền hình làm chính thức luôn. Con đường đến với âm nhạc của chúng tôi khá dễ dàng.

Sau đó, đài truyền hình tổ chức các show nhạc ở khắp nơi và cho chúng tôi đi biểu diễn ở vị trí vedette".

Chị em danh ca Bảo Yến và Nhã Phương là cặp song ca lừng lẫy và nổi tiếng nhất của làng nhạc Việt Nam trong suốt thập niên 1980, sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống âm nhạc và được đào tạo bài bản.

Với giọng hát đặc biệt, phong cách trình diễn đầy đam mê và nhan sắc quyến rũ, cả hai đã mang đến một làn gió mới mẻ, trẻ trung cho thị trường ca nhạc thời bấy giờ, làm nên thời kỳ hoàng kim của băng cassette với các sản phẩm âm nhạc phủ sóng rộng khắp. Bảo Yến (sinh năm 1958) nổi tiếng với khả năng hát đa năng nhiều thể loại và kết hôn với nhạc sĩ Quốc Dũng, trong khi Nhã Phương (sinh năm 1960) từng đoạt Huy chương Vàng Giọng hát hay miền Nam và là "nữ hoàng" của các tụ điểm ca nhạc.

T uy nhiên, đường tình duyên của hai chị em lại gặp nhiều sóng gió, trắc trở; Nhã Phương sau đó kết hôn lần thứ hai với một người Mỹ và hiện định cư tại Mỹ, gần như rút khỏi làng giải trí. Dù đã qua thời đỉnh cao, tên tuổi Bảo Yến - Nhã Phương vẫn là một biểu tượng âm nhạc khó quên trong lòng khán giả nhiều thế hệ.