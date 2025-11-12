Nữ ca sĩ Bolero vừa tốt nghiệp cử nhân luật nói lý do ngày càng ít show

Mới đây, chương trình Người kể chuyện tình đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Bolero Dương Hồng Loan trong vai trò giám khảo.

Dương Hồng Loan

Tại chương trình tuần này, Dương Hồng Loan tiết lộ: "Năm 2024 vừa qua, tôi đã hoàn thành tấm bằng cử nhân luật tại Đại học Huế.

Thời điểm bắt đầu học là đang trong giai đoạn dịch Covid, tôi có nhiều thời gian nên muốn học thêm ngành luật. Ban đầu chỉ học online, đến khi dịch qua đi thì bắt đầu thi cử. May mắn là mọi thứ diễn ra khá thuận lợi, không có gì quá khó khăn.

Nhiều người hỏi tôi vì sao lại chọn theo học ngành luật thay vì những lĩnh vực gần gũi hơn với nghệ thuật. Tôi muốn hiểu thêm về luật Việt Nam để phục vụ công việc và mở rộng kiến thức của mình. Một phần động lực của tôi đến từ việc có bạn bè cùng theo học, khiến hành trình đến với ngành luật trở nên nhẹ nhàng và thú vị hơn".

Về vai trò giám khảo tại chương trình, Dương Hồng Loan chia sẻ: "Là giám khảo, nhưng thật ra tôi cũng như một khán giả, say mê dõi theo từng tiết mục. Tôi chấm thi rất dễ tính. Tôi hiểu các bạn thí sinh phải nỗ lực rất nhiều để vừa hát vừa diễn. Tôi mong các bạn hãy tập trung hát thật hay, thể hiện hết mình.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, tôi đồng cảm với những khó khăn mà lớp nghệ sĩ trẻ đang đối mặt. Các bạn bây giờ gặp nhiều thử thách hơn thế hệ ngày trước. Để theo đuổi nghệ thuật, các bạn vừa phải có tài vừa phải có lực về kinh tế".

Về tình hình hiện tại, Dương Hồng Loan nói: "Thị trường nhạc Việt đang thay đổi từng ngày, với nhiều gương mặt mới xuất hiện và cạnh tranh giữa các nghệ sĩ trẻ với đàn anh, đàn chị ngày càng khốc liệt. Mặc dù không thể tránh khỏi việc bị ảnh hưởng, nhưng tôi vẫn giữ tinh thần lạc quan.

Trước đây, lịch diễn của tôi kín mít, có tháng đầy ắp show, nhưng giờ thì thưa hơn một chút. Tôi không thấy chạnh lòng hay buồn vì đó là quy luật chung. Điều quan trọng là vẫn được đứng trên sân khấu và nhận được tình cảm yêu thương từ khán giả.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, điều quý giá nhất mà tôi nhận được không phải là danh tiếng hay hào quang sân khấu, mà chính là tình cảm yêu thương từ khán giả.

Tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc vì con đường nghệ thuật đã mang đến quá nhiều niềm vui. Sự yêu thương của khán giả chính là động lực để tôi không ngừng cố gắng.

Tôi có một gia đình luôn ủng hộ. Khi không đi diễn, tôi dành toàn bộ thời gian cho gia đình, tự tay chuẩn bị những bữa cơm để giữ không khí ấm cúng.

Đặc biệt, trong suốt chặng đường nghệ thuật, luôn có bóng dáng người chồng âm thầm đồng hành và sẻ chia. Anh chính là người đã bên cạnh tôi từ thuở sinh viên, trở thành hậu phương vững vàng giúp nữ ca sĩ an tâm theo đuổi đam mê ca hát.

Dù đã gặt hái nhiều thành công, tôi vẫn chọn cách sống giản dị, yêu nghề và luôn biết ơn khán giả".