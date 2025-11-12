Trấn Thành liên tục hôn má Hari Won ở Hàn Quốc

Mới đây, chương trình Siêu Thực Thành đã lên sóng. Tại chương trình tuần này, Trấn Thành sang tận một khu chợ tại Hàn Quốc để ăn uống, trải nghiệm ẩm thực.



Trấn Thành và Hari Won

Đi cùng Trấn Thành chỉ có một người duy nhất là Hari Won. Cả hai liên tục có những hành động tình cảm, thân mật tại Hàn Quốc, xóa tan tin đồn về chuyện hôn nhân rạn nứt. Trấn Thành luôn đi sát Hari Won và thậm chí còn liên hôn má vợ một cách đầy yêu thương. Anh hôn nhiều tới mức Hari Won phải đẩy ra và nói: "Dính hết make-up rồi".

Trấn Thành nói: "Hôm nay tôi đang ở chợ Myeongdong của Hàn Quốc thân yêu. Tôi nghĩ, nếu tới Hàn Quốc mà không quay một số về ẩm thực Hàn Quốc thì hơi tiếc.

Vì tự đi quay nên tôi không có máy quay hình xịn, quay màu sắc đẹp cho các bạn xem. Tôi chỉ có một người quay phim hơi lớn tuổi một chút. Dù tuổi tác đã lớn nhưng người này cũng có kinh nghiệm thâm niên quay cho tôi.

Thường thì mọi người tới Hàn Quốc chơi hay ghé qua khu chợ này vì đây là chợ ẩm thực nổi tiếng, đặc biệt là ẩm thực đường phố. Ai từ Việt Nam tới Hàn cũng qua đây đầu tiên nên tôi giới thiệu cho mọi người những quán tôi từng ăn, ăn khá nhiều lần".

Hari Won nghe vậy lập tức phản ứng với Trấn Thành khi bị nói "hơi lớn tuổi".

Sau màn giới thiệu, Trấn Thành và Hari Won đi khắp khu chợ để thường thức các món ăn đường phố, anh hướng dẫn khán giả khá tận tình, chỉ từng ngóc ngách tới chủ quán, biển hiệu. Trấn Thành tỏ ra khá hào hứng với một quán bán nước chanh lề đường, khen nức nở.

Nhưng điều đó lại khiến Hari Won giận dỗi: "Anh uống ở đây từ bao giờ mà không mời em lần nào? Em không quay cho anh nữa". Trấn Thành phải vội vàng giải thích.

Trong lúc mua hàng, Trấn Thành còn trổ tài nói tiếng Hàn Quốc thông thạo, giao tiếp với người bán hàng lưu loát, khiến ai cũng phải trầm trồ.

Món đầu tiên Trấn Thành mua là bánh cá Hàn Quốc, một món mà anh rất thích. Tuy nhiên, Trấn Thành vừa ăn được một miếng thì Hari Won ăn gần hết, khiến anh thốt lên: "Trời ơi, cắn một phát hết cả cái bánh, còn mỗi cái vỏ".

Có thể thấy, Trấn Thành và Hari Won khá hợp nhau về ăn uống, du lịch, luôn nhiều tiếng cười nói. Dù có trêu đùa nhau nhưng cả hai vẫn vô cùng tình cảm.