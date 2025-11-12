Danh ca Bảo Yến sau khi chồng mất giờ ra sao?

Mới đây, chương trình Dấu ấn huyền thoại đã lên sóng với sự tham gia của danh ca Bảo Yến cùng hai con trai là Khải Ca và Bảo Châu. Nữ danh ca vẫn rất đẹp và sang trọng ở tuổi U70 sau khi trải qua biến cố gia đình.

Bảo Yến và hai con trai

Tại đây, nữ danh ca chia sẻ về hai con trai của mình sau khi chồng qua đời: "Trước hết, tôi xin giới thiệu con trai đầu của tôi là Khải Ca. Khải Ca chuyên hát song ca Bolero với tôi và cả nhạc Pop.

Con trai thứ hai của tôi là Bảo Châu, biệt danh ở nhà là Cà Pháo, chuyên trị semi classic (nhạc bán cổ điển) một cách chuyên nghiệp như nhạc Jazz, Ballad…

Hai con trai ủng hộ tôi rất nhiều trong âm nhạc. Tôi có được diễm phúc lớn đó sau khi anh Quốc Dũng (chồng Bảo Yến) mất đi, là có hai con trai hỗ trợ tôi về hòa âm nhạc. Tôi muốn giới thiệu hai con trai mình để khán giả hiểu hơn".

Nhạc sĩ Khải Ca, con trai Bảo Yến chia sẻ: "Tôi được đi hát từ năm 18 tuổi. Ban đầu, tôi được ba Quốc Dũng chỉ dạy về âm nhạc trong phòng thu. Có những lúc ba thu âm cho ca sĩ mà bận quá thì tôi sẽ là người bấm nút thu và phát.

Bảo Yến và Quốc Dũng

Trong thời gian đó, tôi ngồi nghe nhiều ca sĩ hát nên ngấm dần vào máu và mong muốn một ngày nào đó cũng được lên sân khấu hát như họ.

Vì thế, tôi nói với mẹ cho tôi đi hát. Mẹ dặn tôi phải tập luyện đi đã rồi mới đi hát được. Thế là tôi kiếm một người bạn để cùng tập luyện chung là anh Lương Chí Vỹ.

Năm 18 tuổi, tôi lần đầu tiên lên sân khấu hát cùng anh Lương Chí Vỹ và được lên hẳn truyền hình luôn. Tôi nhớ lúc đó tôi hát bài Thế giới không tình yêu".

Nhạc sĩ Bảo Châu nói: "Tôi được thừa hưởng khả năng hòa âm phối khí từ cả ba và mẹ. Cái quan trọng nhất là tôi được cả gia đình cho nghe nhạc, nghe hòa âm từ nhỏ. Không chỉ ba mẹ mà cậu tôi là nhạc sĩ Kim Tuấn, dượng Lê Hựu Hà (nhạc sĩ tài danh) và dì Nhã Phương (em gái Bảo Yến) đã cho tôi nghe nhạc quốc tế từ nhỏ.

Những cái này đã ăn sâu vào tôi từ nhỏ, trở thành cái vốn để giúp tôi làm hòa âm sau này. Đây là tài sản giá trị nhất của tôi".

Bảo Yến tiết lộ thêm: "Về hòa âm thì Cà Pháo bao thầu cho cả nước. Đặc biệt, ngoài Hà Nội các ca sĩ rất mê Cà Pháo hòa âm, toàn gửi bài vào để Cà Pháo làm".