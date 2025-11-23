Nghệ sĩ Mai Trần đi làm shipper 30km bị bom hàng, bật khóc giữa trời mưa

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm nhà nghệ sĩ Mai Trần hiện đang sống trong cảnh khó khăn.



Phi Phụng, Phương Dung và vợ chồng nghệ sĩ Mai Trần

Nghệ sĩ Phương Dung chia sẻ: "Anh Mai Trần bây giờ bị đãng trí, không nhớ được nhiều nên không đi quay phim được nữa. Ngày xưa anh ấy diễn hay và cũng nổi lắm.

Hiện tại, anh ấy phải ở nhà đi làm shipper giao hàng cho vợ. Vợ anh Mai Trần bán hàng online nên anh ấy làm shipper luôn để đỡ tốn tiền thuê shipper ngoài.

Nhà anh ấy ở tận Đồng Nai mà phải đi ship hàng tới tận Hóc Môn là 30km, ship có 3 con gà ủ muối thôi mà bị người ta bom hàng. Anh ấy tủi thân lắm, vòng về nhà thì trời mưa, nước mưa và nước mắt nhòe vào nhau.

Anh Mai Trần bảo tôi, cuộc sống bây giờ khó khăn, có việc là làm, miễn là không phải nghề xấu. Tôi thương anh ấy quá nên gọi anh ấy để mua ủng hộ 50 tàu hũ lên đoàn phim. Anh ấy ship tới đoàn phim thì mọi người đều thương anh ấy.

Nghệ sĩ Mai Trần đi làm shipper

Sau đó về anh ấy có bảo tôi là nhớ nghề lắm. Hôm nay, tôi và chị Phi Phụng lên tận nhà anh Mai Trần xem cuộc sống của vợ chồng anh ấy thế nào".

Tới nơi, Phương Dung và Phi Phụng vô cùng xót xa khi thấy nghệ sĩ Mai Trần đang phải vất vả đóng hàng lên xe để đi ship dù tuổi cao sức yếu và đã lẫn.

Vợ chồng nam nghệ sĩ sống trong một nhà nhỏ, cũ và chật hẹp, không có đồ đạc nhiều, chỉ bộn bề hàng hóa.

Vợ Mai Trần chia sẻ về tình trạng của chồng: "Đầu tiên anh ấy nói với tôi là cứ bị chóng mặt. Tôi nghĩ là thiếu máu não thôi, ai ngờ hôm đó anh ấy bị ngất. Lên bệnh viện Thủ Đức chụp chiếu xong họ bắt tôi phải chuyển lên bệnh viện lớn. Tôi lại cho anh ấy lên bệnh viện Gia Định.

Tại đó, họ phát hiện ra anh ấy bị hẹp hai động mạch và hẹp 3 van tim. Bác sĩ phải mổ từ chân để đặt thiết bị hỗ trợ. Anh ấy mổ từ năm 2019, vẫn duy trì suốt 6 năm qua nhưng thời gian gần đây lại chóng mặt trở lại, tôi đang lo lắm".

Nghệ sĩ Phương Dung thốt lên: "Vậy mà còn bắt anh ấy đi làm shipper, lỡ té giữa đường thì chết".

Vợ nghệ sĩ Mai Trần thanh minh: "Bây giờ cuộc sống chỉ có hai vợ chồng tôi, anh ấy không làm thì tôi cũng không có tiền thuê người ngoài".

Về vụ nghệ sĩ Mai Trần bị bom hàng khi ship 3 con gà ủ muối tận 30km, vợ anh chia sẻ rằng, do người đặt hàng nói là người quen cũ nên nghệ sĩ Mai Trần muốn tự đi ship để nhớ ra xem là người quen nào vì anh đã bị lẫn, không nhớ nhiều về người quen cũ.