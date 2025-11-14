Danh ca Kim Anh ra sao sau đột quỵ nguy kịch?

Mới đây, danh ca Kim Anh đã được mời đi thu âm một ca khúc. Đây là lần thu âm trở lại đầu tiên của bà sau biến cố bị đột quỵ dẫn tới liệt nửa người cách đây hai năm.



Danh ca Kim Anh hiện tại

Do di chứng đột quỵ nên Kim Anh đi lại khó khăn, phải chống gậy, một bên tay vẫn khó cử động.

Tuy nhiên, nữ danh ca vẫn hát rất hay. Tình hình sức khỏe của bà khá ổn định và có tiến triển tốt nhờ chăm chỉ tập luyện.

Sau buổi trình diễn, bà nói: "Tất cả mọi người đều hi vọng tôi nói chuyện được nhưng không ngờ tôi còn hát lại được. Phương Hồng Ngọc có gọi điện mời tôi thu âm bài Mắt biếc và tôi đã thu âm được.

Sức khỏe tôi bây giờ ổn định trở lại rồi. Tôi còn tự đi đổ rác, quét dọn nhà mỗi ngày. Tôi tự rửa chén được luôn. Tôi nói cũng hết ngọng luôn".

Người trò chuyện với danh ca Kim Anh cũng bất ngờ nói: "Bữa nay tôi vui lắm. Chị Kim Anh nói chuyện rất rõ ràng, mọi cái đều rõ, còn hát được luôn. Đây là một phép màu. Chị nói không hề vấp váp gì".

Danh ca Kim Anh là giọng ca một thời nổi tiếng với ca khúc bất hủ "Mùa thu lá bay".

Bà từng trải qua một biến cố sức khỏe lớn vào tháng 11 năm 2021 tại Mỹ. Một cơn đột quỵ bất ngờ ập đến đã khiến nữ danh ca phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

May mắn, nhờ sự can thiệp kịp thời của y bác sĩ, bà đã qua khỏi giai đoạn hiểm nghèo nhất, nhưng lại phải đối mặt với di chứng nặng nề, liệt nửa người bên trái (tay và chân trái), cùng với tình trạng méo miệng và mất giọng nói.

Cuộc đời của Kim Anh vốn dĩ đã nhiều thăng trầm, từng gặp tai nạn thập tử nhất sinh và phải cắt bỏ một phần gan, nhưng lần đột quỵ này lại là thử thách nghiệt ngã nhất ở tuổi xế chiều. Sống đơn độc ở Mỹ, không người thân kề cận, bà đã phải một mình chống chọi với bệnh tật.

Tuy nhiên, với một nghị lực phi thường, giọng ca "Mùa thu lá bay" đã quyết tâm tập luyện vật lý trị liệu để phục hồi. Bà kể lại đã tự bò trên sàn nhà và kiên trì tập đi, thậm chí tự đếm được mình đã té ngã đến 126 lần. Sự kiên trì đó dần mang lại những kết quả kỳ diệu. Sức khỏe của bà hồi phục dần, tinh thần lạc quan và minh mẫn hơn.