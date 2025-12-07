1 nam nghệ sĩ nói về cảnh tắm cho Thân Thúy Hà: "Nhiều người nói muốn được như tôi"

Vừa qua, tại chương trình Vietnam Interviews, diễn viên Thân Thúy Hà đã chia sẻ về kỷ niệm đóng phim cùng diễn viên Trung Dũng.



Thân Thúy Hà

Cô nói: "Khi tôi nhận một bộ phim, tôi phải đọc kịch bản và cảm được nhân vật, thích nhân vật đó thì tôi mới nhận. Nhân vật nào tôi cũng diễn hết lòng, làm hết sức còn lại là khán giả tự cảm nhận. Khán giả có thích nhân vật đó hay không là tùy từng người.

Nhắc về các vai diễn thì tôi đều hết lòng và có tình cảm như nhau, không thiên vị vai diễn nào hơn. Vai nào tôi diễn cũng khắc sâu vào lòng còn ấn tượng hay không là do khán giả cảm nhận.

Tôi và anh Trung Dũng đóng chung phải 5, 6 phim rồi. Tôi thích nhất phim Vết dầu loang rồi tới phim Ghen. Tôi và anh Trung Dũng là người yêu, vợ, còn trong phim Ghen thì là người tình.

Tới tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in các cảnh quay với anh Trung Dũng trong phim đó. Bộ phim đó thành công phần lớn nhờ anh Trung Dũng đã hỗ trợ tôi, giúp tôi đẩy cảm xúc lên.

Thân Thúy Hà và Trung Dũng

Lúc đó, tôi mới đóng được vài phim, chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nên còn khá e ngại.

Mỗi khi đi quay phim, trong lúc ngồi chơi, tôi luôn quan sát các đồng nghiệp, thấy gì cũng hỏi. Tôi không ngại hỏi và không mắc cỡ về những gì tôi không biết. Tôi luôn lắng nghe ý kiến góp ý của mọi người.

Ví dụ, nếu anh Trung Dũng nhắc tôi phải đi lại ra sao, nói năng thế nào, thêm thắt chỗ nào tôi đều phải ghi nhớ để thực hành".

Trung Dũng nghe vậy liền tiết lộ về một cảnh khó quên trong phim: "Phim Ghen là bộ phim viral kinh khủng của tôi và Thân Thúy Hà dù chỉ có vài tập, độ hot rất lớn.

Sau khi bộ phim đó chiếu ra, nhiều người nói muốn được như tôi, bế Thân Thúy Hà vào phòng, bế vào bồn tắm, tắm cho cô ấy. Nhất là cánh tài xế, họ nói muốn đi làm tài xế giống tôi trong phim. Tôi nói thật, phim đó tôi và Thân Thúy Hà diễn tới mức độ người ta tưởng chúng tôi đang làm thật với nhau.

Khi tôi góp ý cho một đồng nghiệp, tôi phải thật cẩn thận vì lời mình nói ra phải thật chuẩn, chính xác. Điều quan trọng là không được bắt người ra diễn theo ý mình vì mỗi người một khác. Tôi chỉ gợi ý cho bạn diễn thôi".