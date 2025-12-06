Nam NSƯT nổi danh miền Nam từ Mỹ về nước, ra Hà Nội "trả lễ"

Mới đây, NSƯT Kim Tiểu Long đã có mặt tại Hà Nội chỉ vài ngày sau khi anh từ Mỹ về TP.HCM. Nam nghệ sĩ lập tức tới đền Ngọc Sơn ở Hồ Hoàn Kiếm để thực hiện "trả lễ" ngay sau khi diễn xong một show.

Anh nói: "Chúng tôi đang đến đền Ngọc Sơn ở Hồ Gươm. Lần trước ra Hà Nội tôi có vào đền Ngọc Sơn khấn nguyện công việc. Sau hai show diễn ở Hà Nội và Hải Phòng, hôm nay tôi quay trở lại để trả lễ. Thời tiết Hà Nội hôm nay rất đẹp, mát mẻ và dễ chịu".

Kim Tiểu Long tại đền Ngọc Sơn

Kim Tiểu Long vào đền ăn mặc khá lịch sự, với áo sơ mi quần Âu, giày da, tóc chải chuốt chỉn chu. Anh tỏ ra thích thú và hào hứng khi được tới Hồ Gươm vãn cảnh. Lúc bước lên cầu Thê Húc, Kim Tiểu Long còn đứng lại rút máy ra chụp ảnh.

Một số du khách cũng nhận ra Kim Tiểu Long. Có người còn thốt lên: "Đây là nghệ sĩ cải lương, hát hay lắm". Điều này cho thấy, Kim Tiểu Long dù đi nước ngoài đã lâu nhưng vẫn giữ được vị trí nhất định trong lòng khán giả và được nhiều người yêu mến.

Vào trong đền Ngọc Sơn, Kim Tiểu Long thành tâm đặt lễ, khấn vái để trả lễ. Làm lễ xong, anh tiếp tục đi vãn cảnh, ngắm Hồ Gươm. Đi theo nam nghệ sĩ là cả một ekip gồm người quay Vlog và trợ lý.

Kim Tiểu Long tâm sự: "Tôi vui quá! Hôm nay tôi cảm thấy thật vui và nhẹ nhàng, sảng khoái tinh thần vì đã xong xuôi mọi công việc. Mọi việc của tôi đều yên xuôi.

Trước đây, tôi có tới đền Ngọc Sơn cầu nguyện cho tôi được ra ngoài miền Bắc hát suôn sẻ và mọi việc đều bình yên, nên tôi quay lại trả lễ. Đây là tấm lòng của tôi. Tôi hi vọng thời gian tới sẽ được đi diễn ngoài miền Bắc nhiều hơn".

Được biết, thời gian gần đây NSƯT Kim Tiểu Long chủ yếu hoạt động trong nước. Anh chỉ về Mỹ thăm con trai vài ngày rồi lại về nước. Anh có nhiều show diễn ở các tỉnh miền Bắc. Ngoài ca hát, nam nghệ sĩ còn kinh doanh thực phẩm chay khá phát đạt. Nhờ đó, anh có tiền đi làm từ thiện, phát gạo cho bà con nghèo.