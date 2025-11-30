Nữ NSƯT về nước đưa 25 triệu cho ông trùm Điền Quân rồi lại về Mỹ

Vừa qua, NSƯT Ngọc Huyền đã từ Mỹ bay về nước gấp rút trong vài ngày, để cùng ông trùm thứ hai của Điền Quân là đạo diễn Khương Dừa thực hiện công tác từ thiện cứu trợ người dân miền Trung đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt.

Ngọc Huyền và Khương Dừa

Cô nói: "Tôi đang ở Hội quán Ngôi sao miệt vườn của Khương Dừa. Đúng ra ngày hôm qua chúng tôi đã phải ở Nha Trang rồi. Tôi đã tính lịch hết rồi để đi Nha Trang cùng đoàn.

Nhưng vì có bão số 15 nên chúng tôi phải dời ngày đi Nha Trang sang ngày 29/11. Khương Dừa muốn đảm bảo an toàn cho các anh chị em trong đoàn thiện nguyện.

Nhưng khổ nỗi ngày 29/11 tôi phải bay về lại Mỹ rồi. Tôi còn mẹ già, con mọn ở Mỹ nên phải về, mong mọi người thông cảm. Vì thế, tôi không thể đi theo đoàn thiện nguyện của Khương Dừa ra tận Nha Trang được. Nhưng tôi vẫn tới đây để góp chút công sức của mình vào việc chuẩn bị đồ cứu trợ cho bà con vùng lũ.

Riêng công việc thiện nguyện tôi không bao giờ để mình bị xao nhãng. Lúc khởi phát các công tác thiện nguyện cứu trợ, tôi đã gửi tiền tới các đoàn khác nhau. Tới bây giờ đoàn của Khương Dừa đi cứu trợ tôi cũng phải có mặt để gửi chút tiền cứu trợ, gọi là góp chút phước đức.

Bây giờ ở đây tôi phụ được Khương Dừa chút nào thì phụ, chứ không kịp thời gian để đi Nha Trang cùng đoàn Khương Dừa. Tôi và gia đình tôi chuẩn bị được 25 triệu đồng, tôi gửi cho Khương Dừa để trao trực tiếp cho bà con.

Còn một cô bạn của má Phương Hồng Quế gửi tôi 100 đô nữa. Năm vừa rồi tôi và Khương Dừa đồng hành với nhau trong các chuyến thiện nguyện nhưng năm nay không có thời gian.

Tôi bị dời lịch nên không đi Nha Trang được nhưng vẫn ghé đây để xem phụ giúp được mọi người cái gì thì phụ".

Nói rồi, Ngọc Huyền tìm gặp Khương Dừa, đưa trực tiếp 25 triệu đồng tiền mặt cho anh.

Khương Dừa cũng đang tất bật chuẩn bị đồ cứu trợ để đi Nha Trang từ thiện. Anh nói: "Chúng tôi đang chuẩn bị khá nhiều đồ cứu trợ, gồm gạo, sữa, nước, quần áo… Chúng tôi đi 3 xe 30 tấn, riêng gạo đã là 20 tấn rồi... Ekip của tôi cũng phải mười mấy người đi ra Nha Trang để khuân vác".