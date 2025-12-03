Nữ diễn viên phim Mưa đỏ: "Tôi đã nhiều lần đính chính"

Mới đây, chương trình Vietnam Interviews đã lên sóng với khách mời là diễn viên, người mẫu Thân Thúy Hà, vừa gây chú ý qua vai diễn trong phim Mưa đỏ.

Tại chương trình tuần này, Thân Thúy Hà chia sẻ về sự nghiệp của mình: "Tôi bắt đầu bước chân vào nghề người mẫu năm 1995, tới giờ là tròn 30 năm. Tôi đoạt giải ở một cuộc thi ở Bến Tre quê ngoại tôi rồi ra Hà Nội thi một cuộc thi người mẫu.

Thân Thúy Hà

Sau đó, tôi bắt đầu vào showbiz, hoạt động chuyên nghiệp và làm người mẫu cho Idecaf. Tôi nghĩ chắc tôi có duyên với nghề chứ không phải khó tìm người mẫu. Trong giới nghệ thuật này không thiếu người đẹp, mình đẹp chắc chắn sẽ có người đẹp hơn, chân dài hơn, chỉ là tôi có duyên và may mắn.

Con đường tôi bước chân vào nghề là màu hồng. Tôi được Tổ đãi rất nhiều. Từ khi bước chân vào lĩnh vực người mẫu tới khi chuyển qua đóng phim, tôi khá may mắn trong nghề. Tôi chuyển qua đóng phim từ năm 2004. Tới khi tôi đóng phim Vết dầu loang chung với anh Trung Dũng thì tôi đã sinh con đầu lòng, cũng phải hơn chục năm sau.

Thân Thúy Hà trong phim Mưa đỏ

Khuôn mặt của tôi hơi khó gần nên hay bị giao vai phản diện. Nhiều người mới tiếp xúc với tôi khá e dè, nói tôi khó, không gần gũi. Đó chỉ là do gương mặt tôi phản chủ thôi chứ tính tôi rất thân thiện, hòa đồng. Cấu tạo gương mặt tôi cứ khó chịu, khó gần.

Thêm nữa, có thể do tính cách của tôi mạnh mẽ, cá tính nên thế mạnh của tôi trong diễn xuất nghiêng về phản diện nhiều hơn".

Thân Thúy Hà cũng tiết lộ công việc từng làm trước khi vào showbiz: "Hồi còn ở dưới quê thì tôi đi bán trái cây. Mẹ tôi có một sạp trái cây ở chợ nhưng tôi bán là chính. Cứ đi học về là tôi ngồi bán hàng.

Thực ra tôi bán trái cây ở chợ chứ không phải ở phà Mỹ Thuận. Nhà tôi cách phà Mỹ Thuận mấy km. Tôi đã nhiều lần đính chính nhưng người ta vẫn để tựa đề về tôi là bán trái cây ở phà Mỹ Thuận. Nhưng tôi không thể lần nào cũng đi đính chính mãi.

Tôi tự hào về tuổi thơ của mình. Có thể tôi không may mắn sinh ra trong một gia đình giàu có, đầy đủ vật chất mà sinh ra trong một gia đình khó khăn, thiếu thốn nhưng tôi luôn tự hào về điều đó.

Trong hoàn cảnh đó, tôi biết vươn lên, biết chọn con đường nào, sống như thế nào để có ý nghĩa, sống có ích, giúp đỡ được cho gia đình".