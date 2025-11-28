Nghệ sĩ Khánh Ngọc bệnh nặng không nói được, chỉ mong sống thêm 5 năm

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm nghệ sĩ Khánh Ngọc hiện đang bị ung thư giai đoạn cuối, tình cảnh vô cùng khó khăn.

Nghệ sĩ Khánh Ngọc

Nghệ sĩ Phi Phụng xót xa thốt lên: "Trời ơi, chưa bao giờ chúng tôi đi thăm nghệ sĩ mà gặp một trường hợp thương tâm như thế này. Khánh Ngọc bị ung thư 2 năm nay rồi, giờ còn không nói được".

Nghệ sĩ Khánh Ngọc từng là một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng ngày trước, với giọng hát cao, khỏe. Hiện tại, nữ nghệ sĩ bị ung thư, nặng tới mức không thể nói được, mỗi lần giao tiếp chủ yếu ra ký hiệu hoặc viết chữ cho người đối diện đọc. Vì thế, nghệ sĩ Khánh Ngọc luôn phải mang theo người một chiếc bút và một quyển sổ tay để ghi ra những điều muốn nói.

Theo nữ nghệ sĩ chia sẻ, cô đã chuyển về Cà Mau sống được 20 năm. Cô bị ung thư thanh quản, phải phẫu thuật thông khí quản nên không nói được, chỉ đủ tiền để xạ trị 1 lần, hóa trị cũng 1 lần.

Khánh Ngọc thời trẻ

Nghệ sĩ Khánh Ngọc phải lên Sài Gòn để phẫu thuật thông khí quản, xong lại về Cà Mau. Cô có bảo hiểm hỗ trợ nhưng mỗi lần xạ trị cũng mất 7 triệu sau khi trừ bảo hiểm, chưa tính tiền đi lại. Kể cả sau này xạ trị xong, cô cũng không thể nói được nữa do thanh quản đã bị ảnh hưởng nặng. Cô cũng may mắn được một số bạn bè giúp đỡ vì thương xót cho hoàn cảnh khó khăn của cô.

Nghệ sĩ Khánh Ngọc sinh năm 1968, từng đi đoàn Sài Gòn 1 cùng NSND Thanh Điền, NSND Thanh Kim Huệ, thường hát đào nhì, đào ba. Trong đó, vở tuồng nổi tiếng nhất cô từng đóng là Yêu và ghen.

Nữ nghệ sĩ có hai con, một trai một gái. Con trai cô bị chậm phát triển, còn con gái vẫn đang đi học. Cô được cha mẹ cho một căn nhà ở Cà Mau nên về đó ở, cứ 3 tháng lại lên Sài Gòn một lần để khám.

Vì không thể đi hát được nên nghệ sĩ Khánh Ngọc phải xoay sở buôn bán đủ thứ nhưng vì không có duyên bán hàng nên làm gì cũng thất bại, cuộc sống khó khăn. Hiện tại, cô không có tiền để theo bệnh viện điều trị nên chỉ uống thuốc nam cầm cự.

Nghệ sĩ Khánh Ngọc cho biết, ước mong lớn nhất hiện tại của cô là sống thêm 5 năm để thấy hai con lớn lên, trưởng thành.