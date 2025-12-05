Hôn nhân của Bình Tinh và chồng trước khi “đường ai nấy đi”

Mới đây, tại một livestream, ca Nhật Minh đã chính thức lên tiếng rằng đã ly hôn với nghệ sĩ Bình Tinh – hậu duệ cuối cùng gia tộc cải lương lẫy lừng miền Nam một thời.

Anh nói: “Tôi và Bình Tinh đã chính thức không còn ở với nhau nữa. Hiện tại hai đứa đều đã có cuộc sống riêng”.

Thông tin này khiến khán giả không khỏi bất ngờ và tiếc nuối vì Bình Tinh - Nhật Minh đã từng là cặp đôi đẹp trong làng nghệ sĩ.

Bình Tinh và chồng

Từng vượt qua ngăn cấm gia đình để đến với nhau

Bình Tinh là con gái nuôi của NSƯT Kim Tử Long và là con gái ruột của nghệ sĩ Bạch Mai, lớn lên trong cái nôi của nghệ thuật cải lương tuồng cổ và là hậu duệ cuối cùng nên phải gánh vác trách nhiệm giữ gìn và phát huy đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long.

Khi đến với nhau, họ vấp phải sự phản đối quyết liệt từ mẹ ruột của Bình Tinh là cố nghệ sĩ Bạch Mai.

Bạch Mai là một nghệ sĩ gạo cội luôn tận tụy với cải lương tuồng cổ, con rể tương lai phải là người trong giới, người thấu hiểu và cùng con gái gánh vác sự nghiệp gia đình.

Thời điểm đó, mẹ Bình Tinh phản đối khá dữ bởi quan điểm phụ nữ quen nghệ sĩ sẽ khổ, trong khi Bình Tinh được nhiều người đeo đuổi, có cả những doanh nhân giàu có. Cộng với chuyện con trai Chinh Nhân chia tay ca sĩ chuyển giới Cát Tuyền, nghệ sĩ Bạch Mai không muốn con gái đi theo vết xe đổ.

Sự phản đối gay gắt đến mức có thời điểm, nghệ sĩ Bạch Mai đã tuyên bố từ mặt con gái nếu Bình Tinh nhất quyết kết hôn với Nhật Minh.

Bình Tinh chia sẻ: “Thời gian đó, tôi như đứng giữa hai chiến tuyến. Một bên là người mình yêu thương, một bên là người mẹ đã hy sinh tất cả vì mình. Tôi đau đớn vô cùng”.

Tuy nhiên, cả hai vẫn quyết định đến với nhau, chấp nhận việc bị gia đình ngăn cấm. Họ không làm đám cưới, sống chung và sinh được cô con gái tên Bella.

Nói về điều này, Bình Tinh cho biết: “Chúng tôi mong muốn xem nhau mãi là người tình. Là nghệ sĩ, chuyện chồng con ảnh hưởng ít nhiều đến sự nghiệp. Tôi xem anh Nhật Minh như bạn trai, người tình, tri kỷ, để tình cảm luôn mặn nồng và mới mẻ hơn”.

Sự nghiệp của Bình Tinh cũng thăng hoa rực rỡ sau cuộc hôn nhân. Với sự động viên, hỗ trợ hết lòng của chồng, cô đã giành được danh hiệu cao quý tại các cuộc thi như Quán quân Sao Nối Ngôi (2016), khẳng định vị thế "người giữ lửa" xuất sắc của dòng cải lương tuồng cổ.

"Đường ai nấy đi" gây tiếc nuối

Về cuộc sống hôn nhân, Bình Tinh và chồng ít khi muốn phô trương trước khán giả về vấn đề hạnh phúc gia đình.

Nữ nghệ sĩ tâm sự: “Nghề này ngộ lắm, khán giả khi đã thích một cô đào hay anh kép nào đó mà chỉ cần biết họ có người yêu hoặc có vợ có chồng là tự dưng quay đi, hết thích nữa. Bởi vậy, tôi giấu dữ lắm. Hầu như tôi đi hát, đi diễn đều tự một mình.

Tôi cũng là trụ cột chính kiếm tiền, gánh vác về kinh tế trong gia đình. Ngược lại, chồng tôi mới là người đứng phía sau hỗ trợ cho tôi, ở nhà chăm sóc con cái và lo toan chuyện nhà cửa. Chính nhờ có một hậu phương vững chắc nên tôi luôn yên tâm để làm nghề.

Tôi không biết nấu ăn, nấu một nồi cơm ra sao tôi còn chưa từng làm được mặc dù đã cố gắng hết sức.

May mắn thay, có gia đình và chồng hiểu nên luôn hỗ trợ tôi. Chồng tôi luôn bảo, "em không nấu được cho anh ăn thì anh nấu em ăn vậy".

Quan trọng nhất vẫn là cả hai vợ chồng hiểu nhau và cùng chung tay lo lắng, chăm sóc cho con gái.

Nhìn lại những gì đã qua, phải công nhận một điều rằng tôi được trời thương. Sau rất nhiều thăng trầm sự nghiệp cũng như những biến cố lớn trong gia đình, cuối cùng tôi cũng có được một cuộc sống viên mãn”.

Cuộc sống hôn nhân của họ không hề dễ dàng. Bình Tinh phải một mình vật lộn với việc duy trì đoàn cải lương tuồng cổ, một công việc đòi hỏi sự hy sinh lớn về thời gian và tiền bạc.

Nhật Minh chấp nhận lùi lại, tạm gác sự nghiệp ca hát để trở thành "hậu phương vững chắc" cho vợ. Anh học cách thấu hiểu cải lương, tham gia các khâu tổ chức, hậu cần cho đoàn diễn, làm mọi việc để vợ có thể toàn tâm, toàn ý với sân khấu.

Thời gian gần đây, công chúng thấy Nhật Minh hoạt động nghệ thuật trở lại, đi diễn nhiều hơn và còn ra sản phẩm âm nhạc. Chính điều này khiến dấy nên nhiều đồn đoán rằng chuyện gia đình giữa Bình Tinh và Nhật Minh có vấn đề. Tuy nhiên, việc Bình Tinh và Nhật Minh "đường ai nấy đi" vẫn khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.