Duy Phương đổ bệnh 4 tháng: "Cơ thể tôi yếu đi"

Mới đây, danh hài Duy Phương đã đi diễn trở lại sau một thời gian vắng bóng để dưỡng bệnh. Nhìn ông khá khỏe mạnh, tươi tắn và có thần sắc tốt.

Nam danh hài hào hứng chia sẻ: "Hôm nay tôi có mặt ở Hoóc Môn. Tôi trở lại sau mấy tháng trời nghỉ bệnh. Có một đám tiệc sinh nhật mời tôi tới. Cụ thể, đây là sinh nhật của cháu nội bạn chí cốt với tôi.

Tôi muốn gửi cho mọi người xem một số hình ảnh về tôi sau một thời gian dài nghỉ bệnh không làm Youtube.

Tôi đã trở lại, tôi mong được mọi người thương mến, ủng hộ, like, share, đăng ký kênh Youtube của tôi. Mọi người nhớ ủng hộ tôi để tôi có thêm chút thu nhập.

Trời ơi, bệnh tật sợ lắm mọi người ơi! Tới hôm nay thì tôi khỏe khoắn lại rồi và đi hát đám tiệc này để kiếm chút tiền về trang trải cuộc sống. Chút xíu nữa tôi sẽ quay cho mọi người xem".

Dù đã ở tuổi U80 và vừa trải qua cơn bạo bệnh nhưng Duy Phương vẫn trình diễn sôi động, khuấy động được không khí đám tiệc. Ông còn đội cả tóc giả để trình diễn và pha trò cho mọi người ngồi dưới. Có thể thấy, Duy Phương vẫn đang miệt mài lao động để có tiền nuôi gia đình, con nhỏ.

Duy Phương và con trai

Duy Phương diễn xong về nhà thì con trai Duy Phước bất ngờ tới thăm. Anh chia sẻ: "Ba tôi bệnh nên mấy tháng trời không đi hát, không làm Youtube được. Bữa nay thì mọi người thấy thần sắc ba tôi đã đỡ hơn nhiều. Tôi không biết lúc nãy ba tôi lên hát có nổi không".

Duy Phương thốt lên: "Trông thế mà cũng 4 tháng trôi qua rồi, thời gian thật dài. Tôi nhớ tôi bệnh từ tháng 7 tới giờ, cứ bệnh đi bệnh lại làm cơ thể tôi yếu đi, không làm ăn gì được.

Vậy mà hôm nay tôi lên hát tận 4, 5 bài liền, đỡ hơn những lần trước nhiều. Những lần trước tôi bệnh nên hát yếu, thở không được nhưng hôm nay hát khỏe rồi, nhún nhảy liên tục.

Tổ nghiệp vẫn thương tôi, đi đứng thì yếu mà lên hát thì khỏe re".

Duy Phước nói thêm: "Ba tôi cũng bảy mấy tuổi rồi, hát được 4, 5 bài một lúc như thế cũng là tốt rồi, không đòi hỏi gì nữa. Nhiều khi mấy chú thế hệ của ba tôi còn yếu hơn, đâu còn nhiều sức khỏe để đi hát nữa.

Ba tôi bảy mấy tuổi vẫn được thương để mời đi hát là vui rồi. Còn đứng hát được là còn mừng, bữa trước nhìn ba run lắm, yếu lắm, nay nhìn thần sắc đỡ hơn trước".