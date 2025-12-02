Lời trăng trối của một bầu show về Mai Thiên Vân trước khi qua đời

Mới đây, tại một livestream, ca sĩ Mai Thiên Vân đã chia sẻ về nỗi day dứt của mình với một bầu show, đồng thời là khán giả ái mộ cô vừa qua đời.

Mai Thiên Vân

Cô nói: "Tôi thì không có bà con họ hàng gì ở Canada nhưng lại có quen một anh bầu show chuyên tổ chức show cho cộng đồng người Việt bên đó. Anh này rất dễ thương, quý nghệ sĩ và yêu văn nghệ vô cùng.

Trong số các ca nghệ sĩ thì anh ấy yêu mến tôi nhiều nhất. Anh ấy bị ung thư bao năm nay nhưng vẫn sống lạc quan, tích cực, vẫn làm show cho anh em nghệ sĩ. Anh ấy bị ung thư bao tử nhưng cũng phẫu thuật rồi nên tôi cứ nghĩ anh ấy sống phải được vài năm nữa.

Cách đây vài tuần, anh ấy còn nhắn tin hỏi tôi có rảnh không để đi hát cho chỗ này chỗ kia. Tức là anh ấy đang bệnh rất nặng rồi nhưng vẫn làm việc giúp cho cộng đồng.

Tôi bị kẹt lịch không đi được nhưng có nhắn tin lại, cho anh ấy số điện thoại các ca sĩ khác để liên lạc mời show như anh Mạnh Quỳnh, anh Hoàng Giang…

Tôi đâu có ngờ tuần trước anh ấy đã qua đời. Tôi đau lòng vô cùng khi biết trước khi mất, anh ấy trăng trối với gia đình rằng muốn Mai Thiên Vân qua hát cho anh ấy nghe.

Nhưng tôi lại không thể bay qua Canada được vì tuần này tôi có đến 3 show đã nhận lời, kín lịch rồi, không thể hủy show của người ta được. Nếu hủy show được thì cũng chỉ hủy được một show vào ngày thứ 7 thôi.

Đến khi tôi tìm vé máy bay để bay qua thì phát hiện bay quá lâu, không kịp giờ. Điều này khiến tôi vô cùng day dứt. Vợ anh ấy khóc với tôi quá trời, nói rằng nếu không kịp thì mong tôi thu một bài hát để phát trong lúc phát tang anh ấy.

Thế là mấy hôm nay tôi đi tìm phòng thu để quay. Tôi sực nhớ ra chị Thúy Nga nên qua nhà chị để nhờ quay hộ tôi một đoạn hát có thu âm, âm thanh đàng hoàng. Ai ngờ đâu tôi qua nhà chị Thúy Nga lại gặp được anh Tuấn Cảnh ở đây. Phải 20 năm rồi tôi và anh Tuấn Cảnh mới có dịp hát cùng nhau.

Thực sự, tôi rất muốn bay qua dự đám tang của anh ấy để hát nhưng không kịp. Tôi tiếc và thương lắm vì không ngờ có một khán giả yêu quý mình đến như vậy. Tự nhiên, khán giả qua đời và trăng trối lại rằng muốn tôi hát cho nghe khi mất. Tôi vô cùng xúc động".