Nữ ca sĩ nói 1 chuyện 20 năm trước với bố ruột bé Xuân Mai

Mới đây, ca sĩ Mai Thiên Vân đã có buổi livestream cùng ca sĩ Tuấn Cảnh bố ruột bé Xuân Mai và danh hài Thúy Nga.

Mai Thiên Vân, Thúy Nga và Tuấn Cảnh

Cô nói: "Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại anh Tuấn Cảnh. Anh là người tình sân khấu của tôi 20 năm trước. Người đầu tiên hát với tôi từ khi còn ở Việt Nam là anh Tuấn Cảnh, sau đó mới tới anh Đình Văn. Sau này tôi qua Mỹ mới hát với Quang Lê.

Hôm nọ tôi và anh Tuấn Cảnh có gặp nhau thì anh bảo đã lâu rồi anh em mình không hát chung, muốn có một buổi giao lưu để ôn lại kỷ niệm xưa.

Thực ra anh Cảnh muốn làm hẳn một MV song ca chỉn chu nhưng anh bận lo nhà hàng, tôi lại bận lo cho gia đình nên không có thời gian. Nhưng nếu không làm được MV chung thì cũng nên có một buổi livestream chung để ôn lại kỷ niệm xưa.

Hôm nay gặp lại anh Tuấn Cảnh, tôi rất vui. Cái này là phải có duyên mới gặp được nhau".

Tuấn Cảnh thời trẻ

Ca sĩ Tuấn Cảnh cũng tiết lộ: "Trước khi tôi qua Mỹ, tôi và Mai Thiên Vân hát với nhau hàng đêm ở Việt Nam suốt mấy năm trời".

Danh hài Thúy Nga cũng chia sẻ: "Hôm nay rất hữu duyên. Tôi và anh Tuấn Cảnh đang quay một số short clip thì Mai Thiên Vân qua. Dạo này anh em tôi khá rảnh, cũng ở không vì buôn bán khá chậm.

Anh Tuấn Cảnh đang thất nghiệp, chưa buôn bán gì được nên chúng tôi cứ sáp lại nhau cả ngày để quay clip từ sáng tới chiều.

Chiều nay, Mai Thiên Vân ghé chơi tôi mới biết rằng hai người từng gắn bó với nhau 20 năm trước. Chính ra ngày xưa Mai Thiên Vân hát với nhiều nam ca sĩ".

Mai Thiên Vân chia sẻ tiếp: "Ngày đó tôi yêu quý anh Ngọc Sơn lắm. Anh Ngọc Sơn khi ấy nổi tiếng lắm, tôi cũng mong được gặp anh Ngọc Sơn nhưng chưa đủ sự chín muồi và cái duyên để gặp được anh Ngọc Sơn. Sau này tôi qua Mỹ rồi thì khó có cơ hội được gặp anh Ngọc Sơn.

Có một điều khiến tôi vô cùng cảm kích anh Tuấn Cảnh. Anh ấy là người đầu tiên chịu hát chung với tôi. Hồi đó tôi chỉ đi hát nhà thờ và các chương trình hội đoàn, ít có cơ hội tham gia các sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp.

Anh Tuấn Cảnh trong giới quen rất nhiều nghệ sĩ, không hiểu sao anh ấy lại biết tôi và mời tôi đi hát chung dù tôi không hề có tiếng tăm gì. Tôi mang ơn anh Tuấn Cảnh và quý anh ở chỗ đó. Anh Tuấn Cảnh còn mời tôi quay một số MV nữa".