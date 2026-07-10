Trần Tiến: "Tôi cố gắng đến ngày hôm đó xuất hiện để mọi người biết Trần Tiến vẫn còn sống"

"Tôi vẫn còn một ngọn lửa để lại cho các bạn...", nhạc sĩ Trần Tiến nói.

Sau thời gian dài vắng bóng trên các sân khấu trò chuyện âm nhạc, nhạc sĩ Trần Tiến sẽ tái ngộ khán giả với vai trò "chủ nhà" trong chương trình Phòng khách 3 thế hệ số 2 cùng ca sĩ Hà Trần – một trong những giọng hát giàu cá tính của âm nhạc Việt Nam đương đại và Thắng, Marzuz – đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ với tư duy sáng tạo mới mẻ.

Nhạc sĩ Trần Tiến.

Chia sẻ tại buổi trò chuyện gần đây, nhạc sĩ Trần Tiến có những tâm sự khiến nhiều người xúc động. Nam nghệ sĩ nói: "Tôi cố gắng đến ngày hôm đó tôi xuất hiện, thứ nhất để mọi người biết Trần Tiến vẫn còn sống. Điều thứ hai là để hát và kể chuyện cho mọi người nghe, để nói rằng tôi vẫn còn một ngọn lửa để lại cho các bạn, giúp các bạn ấm lòng và tiếp tục sáng tác".

Sự xuất hiện của ông không chỉ mang ý nghĩa của một "vị chủ nhà" quan trọng mà còn là cuộc gặp gỡ của ba thế hệ nghệ sĩ, ba thế hệ sáng tạo và ba góc nhìn về âm nhạc, cuộc sống.

Chia sẻ về lời mời của ê-kíp, nhạc sĩ Trần Tiến ví chương trình như một "bàn tiệc của những người hảo hán": "Tôi so sánh chương trình giống như một bàn tiệc dành cho những người 'hảo hán', 'giang hồ' nhưng không phải để đấu kiếm hay so tài".

Ông nói, trong nghệ thuật không tồn tại sự tranh giành giữa những người cầm bút và ông khẳng định:

"Những người cầm bút không bao giờ so tài. Nghề cầm bút là chấm vào những kỷ niệm của quá khứ, chấm vào niềm hạnh phúc của con người. Nghề cầm bút có cuộc sống rất nghèo nhưng cũng rất đẹp vì chưa bao giờ muốn tranh giành với ai".

Nhạc sĩ Trần Tiến và nhạc sĩ Dương Cầm.

Đó cũng là lý do khiến ông cảm thấy hào hứng khi nhận lời tham gia chương trình: "Tôi biết đến chơi với nhóm hảo hán này sẽ rất vui. Chúng tôi sẽ ngồi uống trà với nhau, chuyện trò như những người bạn, chia sẻ với nhau những điều của mỗi thế hệ".

Điều khiến nhiều người bất ngờ là dù cùng hoạt động trong âm nhạc, nhạc sĩ Trần Tiến lại rất ít khi chủ động nghe các sáng tác của những người trẻ.

Ông cười hiền giải thích: "Người nhạc sĩ không bao giờ nghe nhiều người khác. Nếu thấy hay quá thì rất dễ bị ảnh hưởng". Ông lấy ví dụ, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không chịu ảnh hưởng của Phạm Duy hay Văn Cao còn chính ông, dù rất thân với Trịnh Công Sơn cũng luôn giữ cho mình một con đường sáng tạo riêng.

Bởi vậy, trước cuộc gặp tại Phòng khách 3 thế hệ, ông gần như chưa từng nghe Marzuz hát cũng không cố tìm hiểu kỹ về âm nhạc của Thắng.

"Biết họ nổi tiếng là đủ rồi. Nổi tiếng tức là hảo hán. Hảo hán thì ngồi với nhau để thủ thỉ, chuyện trò. Nếu biết hết đường kiếm của nhau thì còn gì để nói nữa".

Sự "không biết" ấy, theo ông lại chính là khởi đầu đẹp nhất cho một cuộc đối thoại chân thành giữa các thế hệ.

Nhạc sĩ Dương Cầm.

Nhạc sĩ Dương Cầm cho biết, anh đã chờ cuộc hội ngộ này suốt nhiều năm. Anh nhớ lại lần gần nhất cộng tác với nhạc sĩ Trần Tiến trong chương trình tại Nhà hát Lớn Hà Nội cách đây khoảng 5 năm đúng thời điểm nhạc sĩ vừa hoàn thành ca khúc Không gục ngã sau quãng thời gian chống chọi với bệnh tật.

"Khi ấy, chú Trần Tiến gọi điện cho tôi và nói: 'Chú vừa viết xong một bài hát, gửi cho Cầm làm nhé.' Đối với một nhạc sĩ trẻ, đó là một món quà rất lớn".

Đến hôm nay, Dương Cầm cho rằng mình một lần nữa "được làm" nhưng lần này là một giấc mơ lớn hơn.

"Phòng khách 3 thế hệ là chương trình tôi đã ấp ủ từ rất lâu. Tôi muốn sử dụng âm nhạc như một liều thuốc chữa lành, hàn gắn những vết nứt, xóa đi khoảng cách thế hệ trong mỗi gia đình".

Theo anh, điều đặc biệt của chương trình không nằm ở việc quy tụ những tên tuổi nổi tiếng mà ở việc để những con người tưởng như rất khác nhau ngồi lại, lắng nghe nhau.

"Có thể các nhạc sĩ không biết nhiều về âm nhạc của nhau. Nhưng họ lại có rất nhiều điểm tương đồng mà chính họ cũng chưa nhận ra. Đó là điều Phòng khách 3 thế hệ muốn khán giả nhìn thấy".

Ekip thực hiện chương trình Phòng khách 3 thế hệ.

Trong cuộc trò chuyện, nhạc sĩ Trần Tiến cũng chia sẻ góc nhìn rất hiện đại về trí tuệ nhân tạo (AI). Theo ông, AI là một trợ lý vô cùng đắc lực, có thể xử lý kỹ thuật rất chuẩn xác nhưng không thể thay thế cảm xúc của người nghệ sĩ.

"AI nghe rất tròn trĩnh, rất đúng, nhưng không có cảm xúc. Vẫn phải là mình phối khí. AI chỉ là trợ lý. Quan trọng nhất là mình phải biết ra lệnh cho AI".

Phòng khách 3 thế hệ sẽ diễn ra lúc 20h ngày 22/8 tại Nhà hát Hồ Gươm. Chương trình do nhạc sĩ Dương Cầm làm tổng đạo diễn kiêm giám đốc âm nhạc.