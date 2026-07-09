Ngoại hình phong độ của danh ca đông con nhất Việt Nam tuổi U90, hạnh phúc bên vợ 4, đi khắp nơi

Ở tuổi U90 nhưng nam danh ca đông con nhất Việt Nam vẫn rất khỏe mạnh, tinh anh. Ông vẫn rong ruổi đi khắp nơi trên thế giới.

Trong làng âm nhạc Việt Nam, danh ca Chế Linh không chỉ là một tượng đài lớn của dòng nhạc vàng, nhạc sến mà ông còn được biết đến với kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi là nam nghệ sĩ đông con nhất showbiz. Trải qua bốn cuộc hôn nhân, nam danh ca có tới 14 người con.

Điều khiến công chúng và truyền thông phải ngả mũ thán phục ở người nghệ sĩ sinh năm 1942 này chính là ngoại hình "lão hóa ngược" cùng phong độ dẻo dai khó tin khi đã bước sang tuổi U90.

Chế Linh thời trẻ.

Nhìn lại hành trình nhan sắc từ quá khứ đến hiện tại, người hâm mộ dễ dàng nhận ra sức hút của "ông hoàng nhạc sến" chưa từng giảm sút. Thời thanh xuân, Chế Linh sở hữu vẻ ngoài đậm chất nghệ sĩ lãng tử với mái tóc bồng bềnh, đôi mắt sâu thẳm đượm buồn và nụ cười rạng rỡ làm say đắm biết bao thế hệ khán giả ái mộ.

Trang phục thời trai trẻ của ông cũng vô cùng thời thượng với những bộ sơ mi thắt cà vạt chỉn chu hoặc áo khoác da bụi bặm phong trần. Khi đã ở dốc bên kia sự nghiệp và chạm ngưỡng tuổi U90, thay vì lộ vẻ già nua sộc xệch, Chế Linh lại khiến ai nấy trầm trồ bởi vóc dáng gọn gàng, thần thái tinh anh và mái tóc dày dặn được chải chuốt kỹ lưỡng. Gu thời trang đời thường của ông ở tuổi xế chiều vô cùng năng động, trẻ trung với áo sơ mi họa tiết nổi bật kết hợp cùng quần sáng màu và chiếc kính mắt thời thượng đặc trưng.

Bí quyết lớn nhất giúp giọng ca "Thói đời" duy trì được diện mạo trẻ trung như bộc phát từ bên trong chính là cuộc sống hôn nhân viên mãn bên người vợ thứ tư là bà Vương Nga, người kém ông mười bốn tuổi. Sở hữu nhan sắc phúc hậu và nụ cười hiền dịu, bà Vương Nga luôn là hậu phương vững chắc, đồng hành cùng chồng "như hình với bóng" trong mọi sự kiện.

Sự thấu hiểu và hạnh phúc tràn đầy trong mái ấm nhỏ chính là liều thuốc bổ vô giá giúp ông giữ được tinh thần lạc quan, vui vẻ.

Chế Linh hiện tại vẫn rất khỏe mạnh.

Chế Linh và vợ.

Chính nhờ tinh thần thoải mái cùng sự chăm sóc chu đáo của vợ, Chế Linh ở tuổi U90 vẫn giữ nguyên niềm đam mê "xê dịch" và sở hữu một thể lực phi thường. Thay vì chọn nghỉ ngơi an nhàn như bạn bè đồng trang lứa, nam danh ca cùng vợ liên tục thực hiện các chuyến du lịch trải nghiệm khắp mọi miền đất nước Việt Nam và thế giới từ việc tự mình đi bộ leo dốc khám phá hang động sâu cho đến chinh phục những con đèo cao hiểm trở trong thời tiết giá lạnh mà không cần ai dìu đỡ.

Việc liên tục vận động kết hợp với thói quen luyện thanh đều đặn mỗi sáng không chỉ giúp giọng hát báu vật của ông giữ nguyên độ sáng, sự mùi mẫn mà còn giúp diện mạo và phong thái của danh ca Chế Linh duy trì được một phong độ đỉnh cao hiếm có trong làng nghệ thuật nước nhà.