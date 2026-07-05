Mẹ đơn thân là NSƯT nổi tiếng miền Nam nghỉ bán cà phê 25 nghìn/ly ở Gò Vấp, đi du lịch khắp thế gian

Cuộc sống hiện tại của mẹ đơn thân là NSƯT nổi tiếng miền Nam này đang là niềm mơ ước của nhiều người.

NSƯT Cát Tường sinh năm 1977, là một trong những nghệ sĩ đa năng nổi bật của sân khấu và truyền hình phía Nam. Cô từng đỗ thủ khoa đầu vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, ghi dấu ấn với bộ phim truyền hình Đồng tiền xương máu cùng nhiều vai diễn ấn tượng trên sân khấu kịch.

Không chỉ thành công với diễn xuất, Cát Tường còn được khán giả ưu ái gọi là "bà mối quốc dân" nhờ lối dẫn dắt duyên dáng trong các chương trình hẹn hò ăn khách. Với những cống hiến bền bỉ cho nghệ thuật, cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2019.

Về đời tư, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ từ khi còn trẻ, Cát Tường lựa chọn cuộc sống mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy con gái trưởng thành.

Cát Tường từng kinh doanh cà phê.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, giữa năm 2025, nữ nghệ sĩ bất ngờ lấn sân sang kinh doanh khi đầu tư khoảng 400 triệu đồng để cải tạo không gian mang phong cách hoài cổ, mở Tiệm Cà Phê Cát Tường 1977 ngay tại nhà riêng ở quận Gò Vấp nay là Phường Thông Tây Hội, TP.HCM. Dù là nghệ sĩ nổi tiếng, cô vẫn chọn mô hình kinh doanh bình dân với giá đồ uống, theo chia sẻ của chính mình, chỉ dao động từ 18.000-25.000 đồng.

Tuy nhiên, việc kinh doanh không diễn ra như kỳ vọng. Theo thông tin trên báo Dân trí, tiệm cà phê phải đóng cửa do lợi nhuận không đủ để trang trải chi phí vận hành, bao gồm lương nhân viên, tiền thuê bãi giữ xe và hóa đơn điện nước.

Trước đó, trên kênh YouTube cá nhân, Cát Tường từng trải lòng về khó khăn khi bán cà phê giá bình dân: "Tôi cứ tưởng sẽ kinh doanh được nhưng khổ nỗi khách tới uống cà phê phải gọi điện trước, có tôi thì mới tới".

Đến cuối tháng 3/2026, sau khoảng 9 tháng hoạt động, Cát Tường quyết định đóng cửa tiệm. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ: "Sau khi đắn đo, trằn trọc suy nghĩ, Tường đã quyết định tạm ngưng hoạt động của Tiệm Cà Phê Cát Tường 1977... Những quý khách đã hẹn hò sẽ ghé mà chưa kịp ghé thì đừng buồn, biết đâu đóng cái này sẽ mở ra cái khác tốt đẹp hơn".

Khép lại hành trình kinh doanh cũng là lúc nữ nghệ sĩ bước sang một chương mới của cuộc sống ở tuổi cận kề 50. Cô cho biết đã bán bớt những tài sản không còn nhu cầu sử dụng và theo đuổi lối sống mà cô gọi là "du mục", dành nhiều thời gian hơn cho việc trải nghiệm, khám phá và tận hưởng cuộc sống.

Thời gian qua, Cát Tường liên tục thực hiện các chuyến du lịch trong và ngoài nước, đặt chân đến nhiều quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Úc, Trung Quốc... Cô cũng dành nhiều thời gian khám phá khắp các vùng miền Việt Nam.

Để thuận tiện cho cuộc sống thường xuyên dịch chuyển, nữ nghệ sĩ chấp nhận cắt ngắn móng tay, móng chân và không còn quá chú trọng việc làm đẹp cầu kỳ như trước. Tại mỗi điểm đến, cô đều ghi lại phong cảnh, văn hóa và ẩm thực địa phương, sau đó chia sẻ thành các vlog trên kênh YouTube cá nhân, vừa lưu giữ kỷ niệm, vừa lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến người hâm mộ.